Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 10.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

No dudes de lo que presientes aunque por momentos es mejor seguir la corriente. No obstaculices el proceso de las cosas tratando de imponer tu punto de vista. El amor pasa por pruebas, pero si es verdadero no tendrás de qué preocuparte, Aries, ya que sobrevivirá a todo. Números de suerte: 6, 15, 33.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Las muchas obligaciones ponen tensión ahora en tus relaciones de familia y de pareja. Tendrás que ser más flexible para que esto no afecte tu armonía. Los astros te pronostican buena salud, si pones atención a la misma y te mantienes fiel a todo tratamiento recomendado. Números de suerte: 7, 13, 28.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Te comunicas ahora a nivel espiritual. Buscas estar contigo mismo y para eso te retirarás un tanto del mundo frenético y bullicioso que vives diariamente. Los de veste signo que se encuentren en busca de pareja, podrán dar con la misma en lugares de retiros, centros de oración o crecimiento espiritual. Números de suerte: 3, 9, 23.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Comienza el día de hoy visualizando tus sueños y planeando un futuro lleno de logros y satisfacciones personales. Cultiva más tu lado espiritual y aprende a conocerte mejor. Tu familia te mantiene ahora ocupado, pero saca tiempo para ti y haz lo que a todo aquello que te guste. Números de suerte: 46, 21, 8.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

El mucho trabajo y tu mente inquieta, buscando soluciones pueden llegar a debilitar tus energías físicas y mentales. Es importante que no abuses de tu salud y hagas un alto para reponerte. No seas impaciente, toma las cosas con calma y deja que los demás se salgan con la suya de vez en cuando. Números de suerte: 19, 16, 9.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

La necesidad de seguridad y protección para tu familia se vuelve muy importante para ti. Buscarás mayor estabilidad. En relación a tu trabajo ya sabes lo que puedes hacer para sentirte en control y no esperar para que la oportunidad se presente y puedas demostrar lo que vales. Números de suerte: 12, 37, 18.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu sentido de responsabilidad se exalta y esto te hace muy dedicado a tus labores alcanzando mayor eficiencia. Debes tener cuidado en no ser muy exigente contigo mismo y también con los demás, ya que tiendes a ser muy demandante al momento de llevar a cabo tus proyectos. Números de suerte: 5, 1, 23.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu dulce, seductora y conquistadora personalidad se enfatiza en el día de hoy. Te llamarán la atención las personas de carácter y determinación. Te das incondicionalmente a tu pareja, y la ayudarás a lograr el éxito. Los niños serán motivo de felicidad y satisfacción en tu vida. Números de suerte: 28, 36, 10.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

La suerte te ronda. Sé cauteloso con lo que ahora se te ofrece. Ponte al día en cuanto a lo que debes y luego piensa en gastar en lo que quieres ya que te verás atraído por objetos de lujo que te llenarán de orgullo y placer. Cuida de no caer en las manos del materialismo desmedido. Números de suerte: 8, 13, 11.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Lo que tengas pendiente se demorará en solucionarse ya que todo camina ahora lentamente. Ten presente que aquello que no se te da, es porque no te conviene. El querer complacer al ser amado todo el tiempo podría ahogar la relación. El amor necesita madurar y crecer con el tiempo. Números de suerte: 5,14, 34.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Te encuentras más sociable y encantador de lo que ya eres. Aprovecha al máximo tu atractivo. Toma el tiempo que sea necesario para hacer una decisión en asuntos de amor. Aprende la lección y no vuelvas a cometer viejos errores. La paciencia será tu meta a alcanzar. Números de suerte: 3, 7, 9.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te deshaces de cadenas emocionales y podrás buscar la verdadera satisfacción y armonía interna que se ha tambaleado recientemente. Tu reputación, tu carrera y tu vida social reciben la energía de los planetas para que sigas logrando todo aquello que siempre has deseado. Números de suerte: 18, 27, 35.