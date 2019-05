Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 17.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Romance y trabajo se mezclan en este fin de semana. Las estrellas te llevan a situaciones en el área del amor, en donde no tendrás que esforzarte mucho para impresionar a la persona que sea de tu agrado. Si estás unido a alguien, la pasión volverá a tu vida con mayor intensidad. Números de suerte: 38, 9, 14.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Te recuperarás de lo que tú creías era imposible, Tauro. Aprende tus lecciones y guarda para los tiempos difíciles. En estos días no has tenido descanso ya que has estado muy activo pero tu cuerpo ahora te pide que te relajes y repongas tus energías físicas y emocionales. Números de suerte: 30, 25, 2.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Se renueva tu fe y tu optimismo en asuntos de amor. Este fin de semana promete ser sorpresivamente agradable en asuntos de amor. En cuanto al dinero, es momento de aguantar los gastos lo más que puedas y conservar los fondos pero cuidándote siempre de no caer en la avaricia. Números de suerte: 7, 21, 30.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Hoy será uno de esos días en que estarás muy callado y depresivo. Esfuérzate por salir de esa situación. Aprovecha este fin de semana y ponte en comunicación con personas positivas que te ayuden a superar rápidamente ese estado de ánimo que nada positivo aporta a tu personalidad. Números de suerte: 15, 48, 3.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Se te va a realizar algo que siempre has soñado y de seguro lo disfrutarás al máximo. Es momento de reunirte y compartir con los que quieres y admiras. Se enfatizan nuevas y viejas amistades. Atrévete a ser más sociable. Tú, cuando te lo propones, eres el alma de la fiesta. Números de suerte: 25, 7, 10.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Mantente fiel a tus puntos de vista. Tu mente estará clara para poner en orden lo que sea. Te sentirás mejor de esos pequeños achaques de salud que te han estado afectando o molestando últimamente. Con una dosis mayor de positivismo los mismos desaparecerán. Números de suerte: 11, 28, 18.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tus ideas son excelentes, realízalas y te sorprenderás de lo que eres capaz. Aprovecha lo que la vida te ofrece. Corrige esos hábitos negativos que podrían estar afectando tu salud. Dedícale tiempo y energía a eso que tanto te interesa pero que has estado dejando para después. Números de suerte: 8, 18, 49.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Lo quieras o no dependerás de otras personas para poder descansar un poco de las responsabilidades en que te has metido. Delega en otras personas parte del trabajo que estás llevando a cabo en estos momentos. Tus buenas amistades jamás te fallarán al momento de pedirles ayuda. Números de suerte: 4, 34, 25.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No importa en donde te encuentres estarás sensitivo y romántico. Libra o Acuario, prometen ser excelente compañía. Nuevos horizontes en cuanto al amor se refiere, se abren ante ti. Los planetas conspiran para que te envuelvas en una atmósfera romántica. Números de suerte: 2, 50, 11.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Aprovecha este fin de semana para ponerte en contacto con aquellas amistades y familiares que hace tiempo no ves. Prepárate activamente para toda una semana que promete ser una de mucha acción. Organiza eventos, lleva tú las riendas o el control de esa actividad en la que de seguro podrás desplazar tus talentos. Números de suerte: 1, 18, 37.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Mira a tu alrededor y elimina todo lo negativo y atrasado que has estado acumulando últimamente en tu vida. Proponte ver la vida desde un punto de vista positivo. Si te sumerges en lo negativo nunca verás la luz. Muéstrate fuerte ante aquellos que desean aprovecharse de ti. Números de suerte: 9, 44, 29.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Manifiesta tu pasión en asuntos de amor. No pelees ni discutas por tonterías y ocúpate de lo realmente importante en tu vida. Haz planes para salir o compartir con alguien que sea de tu agrado si te encuentras soltero(a). No te quedes esperando que el hombre o la mujer de tus sueños toque a tu puerta. Números de suerte: 13, 5, 9.