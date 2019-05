Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del domingo 19.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Día especial para estar contigo mismo. Debes de pensar en todo lo acontecido hasta ahora en el mes de mayo. Te has enfrentado a tus propios miedos, retos, a personas tóxicas y complicadas y a las consecuencias de tus acciones. Has perdido, pero también has ganado. Tu afirmación de hoy: “Acepto la voluntad de Dios porque es por mi bien”. Números de suerte: 5, 44, 32.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Lo que se ha ido de tu vida te traerá bendiciones. No lamentes lo que por suerte no se te concedió. “No hay mal que por bien no venga”. Cuidado con lo que pides e insistes en lograr a pesar de todos los obstáculos que el universo te pone para evitarte un sufrimiento. Tu afirmación de hoy: “Permito que las oportunidades se manifiesten para mi bien”. Números de suerte: 21, 38, 40.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Ya pronto comienza un nuevo ciclo en tu vida. La primavera es una época que te trae suerte. El Sol contigo a partir del día 21 hace florecer lo mejor en ti, belleza, éxito, encantos personales y suerte. Evita el mendigar amor o atención de tu pareja. Dale libertad. Si te ama de verdad, lo demostrará. Tu afirmación de hoy: “Yo me amo más que a nadie”. Números de suerte: 30, 27, 31.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Ya pronto comienza un periodo de bonanza económica. Tienes la energía planetaria favoreciendo tus riquezas. Tu hogar continúa siendo tu foco de atención. Así como mejoras y embelleces tu hogar, se verá el cambio en ti y en tu familia. El hogar refleja cómo nos sentimos. Sé paciente con tu persona de interés. Tu afirmación de hoy: “Mi hogar es mi espacio sagrado”. Números de suerte: 2, 31, 25.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Nada de pasar un día aburrido o rutinario. Llegó el momento de hacer algo fuera de lo normal o extravagante como lo eres tú. El amor te ronda y llega de todas las personas que incondicionalmente están siempre a tu lado. Quien no te busca, no es necesario en tu vida. Tu afirmación de hoy: “Todo lo que pienso se concreta y manifiesta en mi vida”. Números de suerte: 4, 44, 38.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

De nada sirve quejarte por lo que no hiciste en el momento que era necesario. Toma acción ahora y resuelve lo que dejaste pendiente. En lo sentimental, trata de no traer al presente asuntos del pasado que “perdonaste”, pasa ese capítulo. Vive el presente. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de resolver mis problemas con éxito”. Números de suerte: 33, 40, 6.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

El momento de gozar llegó. Disfruta con salud, dinero y amor de todo lo que se presenta para ti en esta primavera. Si tu relación necesita más calor, unión y pasión este es el momento de hacerlo. Dale rienda suelta a lo que te dicta tu propio corazón y que tú sabes que te llevara al éxito. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona feliz, saludable y próspera”. Números de suerte: 45, 39, 26.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Deja atrás todo lo que te causa dolor, angustia y ansiedad. Decide que, a partir de hoy, vives para ser feliz. Cierra un capítulo conflictivo de tu vida y aplica el perdón y el olvido. Aprende a concentrarte en lo realmente importante en tu vida y no pierdas tiempo en lo que no te ofrece ganancias o beneficios a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Acepto, Perdono y Olvido”. Números de suerte: 8, 18, 44.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Domingo para realizar una actividad diferente. Tu creatividad personal se verá exaltada. Oportunidades amorosas se multiplican y se presentan en lugares de diversión. La buena comunicación te excita. La sexualidad mental es tan importante como la física. Tu afirmación de hoy: “Puedo lograr todo lo que me proponga”. Números de suerte: 6, 49, 26.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Nadie tiene el permiso de quitarte la paz. El poder está dentro de ti. En estos momentos ves la vida desde un punto más flexible y te adaptas a todo y a personas controversiales. Tu paciencia será infinita. Examina viejos hábitos y adáptate a nuevas maneras de manejar tu salud y estilo de vida. Tu afirmación de hoy: “Escojo estar en paz y ser feliz”. Números de suerte: 20, 5, 39.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Si te encuentras solo o acompañado, se expanden tus fronteras en el amor y en lo profesional. Ha llegado el momento de brillantes para tocar puertas y conseguir el trabajo deseado. También para ganar dinero haciendo aquello que te gusta. Quien no se arriesga no gana. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona con mucha suerte”. Números de suerte: 1, 40, 46.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Domingo para decidir ser feliz. Se respira a tu lado el amor, pero es un amor de tipo serio, responsable y maduro. Si estás soltero, puedes conocer o encontrar un nuevo amor en un ambiente espiritual. Puede ser en una clase de yoga, algún seminario de meditación o lugar de rezo. Tu afirmación de hoy: “Atraigo hacia mi amor, salud y prosperidad”. Números de suerte: 55, 28, 21.