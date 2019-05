Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del lunes 20.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Los planetas te impulsan a ir en busca de una solución a tus problemas. No te des por vencido. Te encuentras entre la espada y la pared pero lo triste del caso es que tú mismo te creaste esa situación. La fe será tu baluarte más fuerte para conseguir lo que tanto deseas. Números de suerte: 10, 3, 26.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

No te des por vencido y sigas adelante con tus planes o proyectos. Los tiempos no serán los mejores pero puedes estar seguro de que hay una luz en el camino y ésta será la que ilumine tu ruta al éxito. Pon de manifiesto todo lo que sabes y lo que has aprendido de tu camino por la vida. Números de suerte: 25, 7, 14.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Analiza tu vida y realizarás que nada te falta. La energía de los planetas te llevará a apreciar aquello que realmente tiene valor en la vida. Un beso, un abrazo, los buenos días, la compañía de alguien que te quiere, una buena conversación o la naturaleza llenarán tu vida de amor. Números de suerte: 15, 6, 39.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Acepta la ayuda, tanto material como moral, de aquellos que te quieren. Se acercan días de suerte y éxito tanto a nivel personal como profesional. Sé paciente que lo tuyo, llega. Has pasado por un periodo difícil en tu vida pero ahora los vientos comienzan a soplar a tu favor. Números de suerte: 50, 4, 36.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Cuida de tu estado emocional como algo sagrado. Aunque te juzguen de egoísta, piensa en ti primero. Absorberás como una esponja los problemas de los demás por lo que es aconsejable que mantengas distancia y ocupes tu tiempo en aquellas cosas que te conciernan solo a ti. Números de suerte: 19, 22, 41.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Se impone que te organices tanto a nivel personal como material, Virgo. Una nueva carrera, nuevos estudios, nuevo trabajo te abrirán las puertas a nuevas y mejores oportunidades económicas. Comunícate con aquellas personas que puedan de alguna manera ayudarte a triunfar. Números de suerte: 20, 13, 5.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Serás tú ahora el maestro, el que guíe a otros gracias a tus experiencias. No detengas tu progreso pensando que ya lo sabes todo, ya que el proceso de aprendizaje es continuo. Alguien de tu pasado te busca y este encuentro traerá nuevas y excitantes experiencias a tu vida. Números de suerte: 40, 16, 31.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tendrás una nueva razón para celebrar la vida. El mantener una actitud de júbilo y positiva ante los problemas que diariamente te acechan será la fórmula para mantenerte saludable en cuerpo y alma. Cuando lo negativo te aceche pregúntate: ¿Qué puedo sacar positivo de esta situación? Números de suerte: 36, 2, 19.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Lo que planifiquen y lleven a cabo los demás de alguna manera te beneficiará. Mantén tus buenas relaciones con vecinos, amigos y seres queridos. La cooperación y el apoyo que des a otros aumentarán tu karma positivo. No olvides que en la unión está la fuerza. Números de suerte: 46, 2, 17.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Los viajes formarán parte de tu nueva agenda y las estrellas te dan luz verde para que disfrutes de los mismos. Sentirás también la necesidad de unirte más a tu familia. La nueva tecnología (correo electrónico, mensajes de texto, etc.) te facilitará el ponerte en contacto con ellos. Números de suerte: 14, 45, 23.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Separa tiempo para que puedas distraerte con personas completamente ajenas a tus problemas. De ti depende o te hundes en las preocupaciones o liberas tu mente de las garras de la depresión. Tanta tensión, tanto estrés no le viene nada bien a tu salud tanto física como mental. Números de suerte: 38, 8, 11.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Los planes que tienes actualmente pueden cambiar de la noche a la mañana. Sé flexible ya que lo mejor que puedes hacer en estos momentos es seguir la corriente. Todo se mueve rápidamente a tu alrededor por lo que tendrás que estar abierto a nuevas ideas tanto de trabajo como personales. Números de suerte: 5, 13, 33.