Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del miércoles 22.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tu inventiva será ilimitada y habrá un cambio en tu personalidad. El éxito te ronda y si estás preparado llegó tu momento de éxitos y laureles. Tu unión con seres espirituales o maestros será de gran ayuda para tu desarrollo tanto en el aspecto personal como profesional. Números de suerte: 5, 20, 14.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Disfruta de invitaciones, pero no de obligaciones. Como has aprendido a valorarte y amarte, así atraerás a seres humanos dispuestos a darte lo que tú siempre has soñado. Notarás que tu vida ha cambiado y que tú no eres el que eras. Tu mente estará clara y sabrás lo que quieres. Números de suerte: 9, 43, 11.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Todo lo que pienses, desees y pongas tu fe, lo lograrás. La energía planetaria te devolverá ahora lo perdido. El miedo y la inseguridad terminan para ti, Géminis. Realiza que tú no eres ni el cuerpo ni la mente, tú eres y serás la creación Divina encarnada en su paso por la tierra. Números de suerte: 33, 12, 45.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu poder de comunicar y llegar a convencer a quien tú quieras te ayudará en todo lo que sea ventas y compras. Aunque vivimos tiempos difíciles a ti se te presentará una oportunidad para independizarte económicamente. Mantente atento a ofertas, planes o negociaciones. Números de suerte: 8, 20, 11.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Se impone ahora que desarrolles más astucia y seas más precavido en materia del amor. No repitas el viejo error de entregar tu corazón al que te conquista con palabras dulces y detalles estudiados. En trabajo o profesión te abren puertas que estuvieron cerradas para ti. Números de suerte: 7, 37, 2.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Tu salud física estará íntimamente ligada con la emocional por lo que cualquier problema o discordia especialmente en tu mundo sentimental te afectará enormemente. Se impone que hagas ejercicio como el yoga y te des, si puedes, un masaje corporal que te relaje en cuerpo y alma. Números de suerte: 10, 50, 33.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Desintoxica tu cuerpo, tu alma y tu mente ya que lo emocional podría hacer estragos con tu salud física. Tu mundo sentimental se sacude. No comentes tus intimidades con nadie. Si te encuentras soltero, no pienses en matrimonios ni uniones serias o formales por ahora. Números de suerte: 16, 22, 18.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Lo espiritual será tu salvación. Agradece al Todopoderoso lo que te ha acontecido últimamente ya que te ha servido de lecciones maravillosas y te ha fortalecido emocionalmente. Se exalta positivamente todo lo que sea viajes, nuevos estudios y victoria en asuntos legales. Números de suerte: 36, 20, 8.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Surgen ahora oportunidades para probar tus indiscutibles talentos. Decreta diariamente que tú eres abundancia, dinero, salud, amor y éxito profesional. Visualízate como todo un triunfador en la vida. El amor tiene reservada para ti sorpresas agradables. Toma la iniciativa y revolotea socialmente. Números de suerte: 10, 44, 26.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

El periodo de altibajos emocionales, depresiones y decepciones acaba y te sentirás renacer. Sé claro y directo en lo que expresas. Tu franqueza te servirá de arma para clarificar dudas o sospechas sobre asuntos familiares. Te sentirás ahora libre e independiente para vivir tu vida a tu manera. Números de suerte: 35, 19, 24.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tu inventiva será ilimitada y habrá un cambio en tu personalidad. El éxito te ronda y si estás preparado llegó tu momento de éxitos y laureles. Tu unión con seres espirituales o maestros será de gran ayuda para tu desarrollo tanto en el aspecto personal como profesional. Números de suerte: 5, 20, 14.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te sentirás ahora muy atraído románticamente por seres de igual o menor edad. Alegra tu vida con invitaciones, cenas, teatro, música y arte. Separa tiempo para practicar tu deporte o pasatiempo favorito. Toda labor de contacto con el público está brillantemente aspectada. Números de suerte: 26, 18, 3.