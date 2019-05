Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 23.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Simplifícate la vida, organízate y recluta a aquellos que puedan ayudarte. Pide orientación a tus seres de luz en donde tengas dudas. Ve tras la acción para que te pongas al día en todo lo relacionado a tu trabajo o profesión. No dejes para después lo que tienes que hacer hoy. Números de suerte: 4, 19, 23.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Sé valiente, aprende a decir no cuando veas que invaden tu privacidad. Siempre habrá alguien a tu lado que necesite ayuda o consejo pero que no abusen de tu gran corazón. El reunirte con familiares o amistades que hace tiempo no ves, te servirá de terapia para relajarte. Números de suerte: 27, 8, 20.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Las estrellas te ponen sobre aviso en cuanto a engaños y decepciones al entregar tu corazón. Aunque cometas un error, la mala decisión te dejará una valiosa lección. No fuerces nada y deja que Dios obre por ti. Pocos serán ahora los que se ganen tu confianza. Números de suerte: 46, 8, 14.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Con las lecciones que has recibido últimamente sabrás seleccionar y decidir quién te conviene en sociedades y corporaciones. Te orientarás mejor logrando expandir tus horizontes. Tus talentos salen a flote y te destacarás tanto en el mundo del arte como en el de la tecnología. Números de suerte: 21, 47, 5.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Ábrete a la abundancia y pide al universo sin reserva alguna lo que deseas ahora. Haz diariamente afirmaciones positivas para que se te abran las puertas del progreso, la suerte, la salud y el amor. Es momento de tomarte riesgos especialmente en lo relacionado a trabajo o profesión. Números de suerte: 5, 49, 13.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Algo muy bueno se está cocinando para ti ahora. No pierdas la fe, Virgo, ni permitas un solo pensamiento negativo en tu mente. Ve hoy en busca de respaldo, de aprobación y la tendrás. No faltará quien te critique pero serán muchos más los que te ofrezcan su ayuda. Números de suerte: 49, 35, 12.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu intuición estará por todo lo alto evitando que te compliques la vida con alguna de tus locuras. Investiga otros campos del quehacer humano donde tú puedas brillar y desarrollarte como los deportes, turismo, el servicio público, diseño o decoración. Se acercan cambios muy favorables para ti. Números de suerte: 10, 2, 34.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Se están revelando cambios trascendentales en tu vida. La energía de los planetas se derrama sobre ti por lo que si eres positivo, brillarás y te destacarás como nunca antes. Llegarás a acuerdos saludables y felices con tu pareja o familia cercana. Tendrás éxito en los medios de comunicación. Números de suerte: 18, 6, 10.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Te encuentras ahora en buen momento para exigir o pedir lo que tanto deseas. Te valoran y te respetan como nunca antes por lo que te llueven ahora oportunidades para aumentar tus ingresos. Te destacarás en lo relacionado al arte, administración de negocios e inversiones. Números de suerte: 13, 26, 48.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Vivirás según te dicte tu corazón. Después de las locuras cometidas en el amor, encuentras tu verdad y te orientas ahora mejor en la selección de amantes y amigos. Si estás pensando en volverte a unir a alguien, las estrellas te iluminan para que sigas adelante con todos tus planes. Números de suerte: 7, 39, 22.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Ten mucho cuidado en todo papel que tengas que firmar. Saca copia de todo, especialmente de tus tarjetas de crédito, y guarda celosamente tus comprobantes de compra. No es buen momento para especulaciones, especialmente en los negocios. Estudia el terreno que pisas. Números de suerte: 32, 19, 3.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Estarás más serio y responsable en todo lo que se relacione con familia y trabajo. Para ti se dan ahora éxitos y glorias; por lo que no te deberá de asombrar que algunos que dicen ser tus amigos te hagan comentarios con doble intención ya que se los comerá la envidia. Números de suerte: 40, 33, 27.