Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 24.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Ha llegado tu momento de trabajar sin detenerte a pensar en lo negativo. Ve a ti que vas a ganar. Recuperas tu sanidad mental y física y te orientarás por nuevos derroteros. Toma decisiones sin dudar. No te arrepientas de lo que has hecho o decidido en años anteriores. Números de suerte: 29, 6, 12.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Lo que ayer te fue difícil y sacrificado ahora se transforma en valiosas lecciones y bendiciones para ti, Tauro. Haz una limpieza de todo lo que ya no usas y renueva tu hogar y tu vida. Tus hijos o dependientes te harán sentir feliz y muy orgulloso de ellos. Números de suerte: 20, 17, 9.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Rompe valientemente con todo lo que te humilla o entorpece tu progreso. Tendrás ahora más facilidad para poder demostrar tus habilidades o talentos. Sal, viaja, explora y atrévete a tocar otras puertas. En dinero tendrás mejores oportunidades para ganarlo con tus cualidades creativas. Números de suerte: 45, 18, 7.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu poder de persuasión se exalta. Con tu palabra podrás ganarte el corazón y la confianza de quien te interese. Te sentirás protegido por Ángeles Guardianes y lo espiritual será tu amparo. Paga deudas para que puedas dormir tranquilo y hagas espacio para todo lo que está al llegar para ti. Números de suerte: 13, 27, 31.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Abre tu corazón, perdona viejas ofensas y limpia tu vida de todo lo que no te permite triunfar. Aléjate de esas malas influencias que puedan arruinar tu progreso. Es tiempo de reflexión. Saber qué quieres, a quién quieres y hacia donde te diriges será importante para ti. Números de suerte: 35, 19, 5.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Se unen fuerza y claridad para que puedas salir adelante y se te realizan sueños como por arte de magia. Tomarás nuevamente el control de tu vida y darás mayor libertad a los que dependen de ti. Pensarás ahora muy seriamente en tu salud física, mental y emocional. Números de suerte: 37, 14, 49.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Disfrutarás ahora de trabajar en grupo, pero es muy importante saber quién trabaja para ti o contigo. Sé tú el que lleve la voz cantante y podrás ganar más dinero. En el área de la salud, cuida el peso, el comer lo que no debes pero que te gusta y todo tipo de adicciones. Números de suerte: 19, 46, 25.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Todo cambio que ocurra ahora en tu vida será para progresar, para tu buena suerte, Escorpio. Ayudarás a todos, pero no serás víctima de nadie. En el amor se clarifican dudas o sospechas y vuelve a reinar la confianza. Saldrás de falsas obligaciones y respirarás nuevos aires. Números de suerte: 1, 50, 40.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Controla ciertos ataques de locuras que te pueden llevar a perder más de lo que has obtenido. Puertas se cierran y otras se abren para iniciar un nuevo capítulo en tu vida. No insistas en lo que tú sabes no te va a traer paz. Asesórate bien antes de lanzarte en aventuras profesionales. Números de suerte: 7, 23, 34.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

No desperdicies tu valiosa energía dejándote engañar o manipular por seres aprovechados. Abre bien los ojos y enfréntate a la realidad sin miedo alguno. Confía plenamente en los dictados de tu propio corazón. Relájate y disfruta de todo lo que esté al alcance de tu mano. Números de suerte: 2, 11, 33.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Espera éxitos en el terreno profesional. Te impones como nunca antes motivando chismes y comentarios de los cuales te reirás y no le darás mayor importancia. El miedo y la inseguridad acaban para ti. Te atreverás a todo y llamarás la atención a donde quiera que vayas. Números de suerte: 4, 10, 38.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

No permitas que el miedo y la inseguridad sean un obstáculo más en tu ascenso hacia la cumbre. Habla con la verdad y de seguro todos te escucharán. Por otro lado, sé más selectivo ahora con tus amistades. No finjas lo que no sientes y atrévete a ser tú mismo en todo momento. Números de suerte: 18, 32, 41.