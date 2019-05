Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 31.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

No aceptes ofertas a la ligera, estudia y confirma antes de hacer una decisión. En el amor espera un poco más antes de comprometerte. Deja que los asuntos del corazón maduren y te muestren el camino a seguir. No quieras moldear a tu antojo a la persona amada. Acéptala como es o déjala. Números de suerte: 12, 53, 14.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

El amor se pondrá a prueba. Ten mucha cautela y no precipites tus decisiones. El conocer a tu pareja completamente llevará tiempo. Dale el espacio que necesite para que puedas conocer al verdadero ser que está a tu lado. No quieras controlar su tiempo ni su espacio. El amor no crece en cautiverio. Números de suerte: 3, 15, 10.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Este fin de semana será uno en las que estarás en las de gastar dinero. No te dejes deslumbrar por las cosas de mucho lujo. Sé práctico a la hora de gastar y guarda para tu futuro. Llegan a ti mensajes espirituales ya sea a través de tus sueños o de un consejo de algún guía espiritual. Números de suerte: 6, 31, 45.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Estarás muy ocupado y tu trabajo se duplicará. Organizarte y revisar dos veces todo lo que hagas es muy importante para que todo salga como tú deseas. Aprovecha todo momento libre para descansar y recobrar tus energías perdidas. Dedícale este fin de semana a tu persona. Números de suerte: 30, 6, 25.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

No desperdicies tus energías en algo que no vale la pena. No insistas en aquello que por el momento no se te da. Cambia tu manera de pensar a algo más práctico y productivo. No te estanques, sigue adelante, busca nuevas alternativas. Los nuevos contactos sociales son beneficiosos. Números de suerte: 6, 8, 27.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Los asuntos de dinero se ven afortunados pero demorarán en realizarse. Organízate bien antes de empezar en cualquier proyecto, para que no encuentres problemas más adelante. Los demás buscarán tu compañía y querrán compartir contigo especialmente en este fin de semana. Números de suerte: 11, 45, 15.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Revisa cuánto dinero posees y en qué puedes o tienes que gastar. Es muy importante que no pierdas el control, aun cuando goces de buena fortuna. La buena administración que tengas hoy, te dará muy buenos beneficios en el mañana. Asiste a eventos en donde no requieras gastar mucho dinero. Números de suerte: 11, 41, 9.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Consigues el apoyo que necesitas para poder llevar a cabo cualquier empresa o proyecto en donde te envuelvas. Las actividades en grupos o en organizaciones por alguna causa benéfica serán muy estimulantes y provechosas para ti. Tu pareja puede resentir el poco tiempo o la poca atención que le dedicas. Números de suerte: 10, 19, 44.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

En el amor debes ser comedido y cauteloso si es que aun estás soltero. Las parejas comienzan un periodo de calma y recogimiento. Hay más intimidad. No te precipites a tomar decisiones por ahora. Las reuniones y las actividades familiares en casa estimulan la buena comunicación. Números de suerte: 8, 7, 24.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Tu buena labor y tu fama será la clave para abrir nuevos horizontes y puertas para ti. Lo imprescindible es que no pierdas de vista ni te desvíes de tus propósitos iniciales. Es muy importante que cuides tu salud. El descanso y el ritmo moderado de tus actividades son la clave para mantenerte saludable. Números de suerte: 28, 7, 9.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La comunicación con la pareja, socios o jefes es muy importante. Revisa tus mensajes, para que no cometas errores o sean malinterpretados. Ten mucha paciencia a la hora de confrontar retrasos y equivocaciones ya que podría ser que cargues con errores que no te corresponden. Números de suerte: 28, 36, 5.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

No nades en contra de la corriente. Si encuentras contratiempos en tus planes, debes considerar tomar otra acción o posponer por el momento lo que deseas. La información que necesitas se demora y con esto tus decisiones se dificultan. No olvides de leer la letra pequeña en todo documento. Números de suerte: 4, 16, 21.