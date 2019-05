Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 01.06.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Nuevos amigos llegan a tu vida para enriquecerla como nunca antes. Tu hogar se convertirá ahora en tu templo sagrado. Buscarás más la unión familiar disfrutando de la compañía y el apoyo de tus seres queridos. Pon atrás todo lo triste del ayer y proponte disfrutar de la vida plenamente. Números de suerte: 5, 49, 12.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

La suerte está de tu lado, Tauro. Aquello que pidas y desees con mucha fe te será concedido. Tu creatividad se exalta dando paso a muchas cosas nuevas e interesantes. Es momento de cambios y desde hoy podrás comenzar a experimentar los mismos y disfrutar el éxito. Números de suerte: 43, 27, 12.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Te convertirás en el centro de atención en donde quiera que vayas. Estarás muy optimista y simpático para con todos. Prepárate para un tiempo de éxitos y reconocimientos. Estarás ahora en las de experimentar y utilizar nuevas tácticas para obtener lo que deseas. Números de suerte: 5, 49, 28.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Comienza a desarrollar esos planes que tienes para el futuro. Hoy será un buen día para ponerte en contacto con familiares y buenas amistades y conversar tranquilamente. Alguien te servirá de inspiración para ampliar tus horizontes. Dinero te llegará de fuentes inesperadas. Números de suerte: 26, 1, 23.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Hoy te espera un día muy activo que te brindará la oportunidad de poner en práctica aquello que te has prometido. Es tiempo de declarar tu independencia y empezar a construir para el futuro. Ha llegado el momento de romper con todo lo que hasta ahora te esté paralizando. Números de suerte: 10, 42, 38.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Planes, proyectos e ideas están brotando de tu mente. Tu imaginación y tu creatividad no tendrán límites. Tu labor será reconocida y valorada gracias a tu caudal de energía que te llevará a lograr lo que creías era un imposible. Estarás más comprensivo para con tus seres queridos. Números de suerte: 33, 15, 2.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Le darás ahora mayor importancia a tu salud, tanto física como mental. No dependerás de nadie para ser feliz ya que has madurado y te has encontrado a ti mismo, Libra. Tu búsqueda en el terreno espiritual te llevará a encontrar respuestas a esas preguntas que te inquietan. Números de suerte: 8, 29, 34.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Inspiración no te faltará ahora para crear, renovar, inventar y reparar lo roto de tu vida. Nace en ti otro ser, uno más humanitario y caritativo. Sentirás placer al ayudar a otros. Aun así, cuida de tu salud tanto física como mental. Evita caer en periodos de tensión o depresión. Números de suerte: 41, 30, 9.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Te trazas un camino a seguir, el del éxito. Lo místico, lo psíquico se exalta en ti. Te sentirás más en contacto con la Divinidad, lo que te llevará a enfocarte correctamente hacia qué decisiones tomar para minimizar el margen a los errores en tu vida. Estarás acompañado por seres de luz. Números de suerte: 6, 30, 17.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Tu espíritu aventurero te llevará a disfrutar de gratas experiencias. Tu poder de comunicación se exalta, lo que te ayudará mucho en el sector de las finanzas. Gustarás de embellecer tu medio ambiente. Llegó tu momento de lanzarte a conquistar aquello que creías imposible. Números de suerte: 4, 17, 22.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Llevarás a cabo cambios mayores en la manera en cómo diriges tu vida. Ya nadie mandará en tu espacio. Todo plan que lleves a cabo será realizado con menos esfuerzo. Amistades y familiares te apoyan. Sigue adelante con tus planes ya que es tiempo de hacer realidad tus sueños. Números de suerte: 6, 10, 21.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Vencerás sobre todo aquello que te ha podido estar afectando negativamente hasta el momento presente. Te reirás de lo que antes te hacía llorar. Viajarás y expandirás tus horizontes como nunca antes. Sufres una transformación total y te renuevas en cuerpo y alma. Números de suerte: 18, 4, 25.