WALTER MERCADO: Horóscopo del miércoles 12.06.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

No estás en tu mejor momento para tomar decisiones ni envolverte en compromisos serios. Deja que el tiempo lo resuelva todo o espera la señal de cuándo actuar. Tu popularidad entre amigos se enfatiza y tu vida social estará más activa según se vaya acercando el fin de semana. Números de suerte: 31, 14, 7.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Anímate y cree en eso que deseas lograr. Es momento de empezar a vivir la vida como más te guste. Si has estado enfermo, tu recuperación será más rápida. Te sentirás en control de tu cuerpo y de tu mente. Prométete a ti mismo no volver a caer en estados depresivos. Números de suerte: 1, 10, 3.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Lo que tenga que ver con comunicación podría estar hoy un tanto complicado y lento. Desarrolla paciencia infinita. En el amor la sexualidad se intensifica y hay mucha pasión en tu relación de pareja. En dinero analiza y estudia bien todo lo relacionado con las finanzas antes de invertir. Números de suerte: 12, 45, 27.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Relájate, ya que vas a encontrar soluciones positivas en cuanto a dinero y finanzas se refiere, si tomas las cosas con calma. Tu hogar será tu centro creativo ahora. Estarás en las de renovar y decorar. Serás más práctico en aquello que adquieras, pero no perderás tu buen gusto. Números de suerte: 9, 36, 18.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Te sentirás con deseos de llevar a cabo algo nuevo en tu vida. La rutina del diario vivir ya no te complace. Para los que no han encontrado pareja, este puede ser el momento de suerte en el amor. Socializar y compartir con amigos y conocidos será algo que te traerá satisfacción personal. Números de suerte: 9, 17, 26.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

El mucho trabajo, los problemas, el dinero y todo lo que está pasando a tu alrededor te han alejado de tu mundo espiritual. Restablece la conexión con tu yo interior, con tu lado espiritual. Fortalece tu mundo místico y verás con claridad el porqué de las cosas que componen tu vida. Números de suerte: 7, 22, 41.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Saca tiempo para resolver ese problema que no has querido afrontar. El compartir y sentirte parte de un grupo que te quiere y te aprecia estimulará tu confianza y tu bienestar emocional. Los padres o figuras importantes en tu vida te servirán de inspiración para reorganizar tu vida. Números de suerte: 12, 5, 47.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Nuevos horizontes se presentan ante ti. Estudia bien las ofertas y en lo que te vayas a envolver. Se presentarán algunas demoras y pequeños problemas, pero eso no te impedirá seguir con tus planes. Todo lo que aprendas ahora te servirá de mucho en tu futuro laboral o profesional. Números de suerte: 11, 15, 42.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Excelente periodo para trabajar en conjunto y escuchar sugerencias de personas que puedan orientarte mejor. Aunque te parezca que todo está a la deriva, este panorama va a cambiar. Podrás salir adelante, con el apoyo de los que te quieren y siempre han dicho presente en tu vida. Números de suerte: 1, 33, 25.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Piensa bien todo paso a dar y pon de tu parte para que veas aquello en que puedas mejorar. Es aconsejable no tomar decisiones definitivas por ahora en tu vida sentimental. Disfrutarás siendo más independiente, pero ten cuidado de no perder lo que has logrado hasta el momento. Números de suerte: 50, 8, 37.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Te sentirás en ambiente para disfrutar, gozar y dejarte llevar por los placeres de la vida. Aplica un poco de moderación y disfrutarás más. Aunque te cueste un poco de trabajo y sacrificio será conveniente para ti seguir la corriente y no imponer tu voluntad, especialmente en asuntos de pareja. Números de suerte: 10, 48, 5.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

La energía planetaria llenándote de energía y valor para enfrentar cualquier situación difícil que se presente y transformar tu vida de la manera que más te convenga. Has probado lo que vales y ahora puedes darte el lujo de imponer tus condiciones sin ser arrogante. Números de suerte: 15, 39, 2.