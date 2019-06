Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del miércoles 19.06.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Rompe fronteras y escala hacia la cumbre. Tu suerte, tu presente y tu futuro estará ahora unido al extranjero. Todo viaje te vaticina mucha suerte. Labora con tu niño interior, practica meditación, entra en el silencio, busca las contestaciones a tus dudas en tu propio ser. Números de suerte: 9, 18, 26.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Un asunto legal llega a su fin sin mayores contratiempos. Viajes al extranjero o matrimonio con extranjero están bien aspectados. Volverás a estudiar y realizarás lo que quedó inconcluso en tu vida. Tus baterías emocionales se recargan y te llenas de fe, optimismo y vitalidad. Números de suerte: 46, 15, 19.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Tendrás la iniciativa para salir adelante en todo proyecto. Espera éxitos y reconocimientos en tu mundo profesional ya que vas a brillar con luz propia. Servirás de ejemplo a muchas personas. Cuida tu salud mental y no explotes por tonterías, no des cabida en tu vida a depresiones. Números de suerte: 27, 18, 4.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Ahora tendrás la inteligencia y experiencia para vencerlo todo y salir airoso en lo que te propongas. La energía planetaria te estimula a estudiar, a crear, inventar y destacar tu individualidad en todo. Harás maravillas con tus talentos y todo con mucha calidad. El éxito te corona ahora. Números de suerte: 1, 12, 4.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Vuelves a reinar en el corazón de alguien muy importante para ti. Las lágrimas se secan y empiezas a reír y a disfrutar de la vida. Las estrellas añaden magia y espiritualidad a tus relaciones sentimentales. Lo raro, lo impredecible entran ahora en tu espacio para tu beneficio. Números de suerte: 1, 13, 31.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Tus errores en decisiones sentimentales te han madurado bastante. La lección ya está aprendida. Es tiempo de fortalecerte emocionalmente y de atreverte a realizar lo que antes nunca te atreviste a hacer, Virgo. La familia seguirá siendo tu salvación o tu dolor de cabeza. Números de suerte: 7, 17, 9.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Harás resoluciones y las cumplirás. Talentos ocultos en el arte, la música, el baile y la actuación se manifiestan. Sigue cultivándote, superándote, estudiando y mejorándote en todos los aspectos de tu vida. Oportunidades, si eres positivo, para ganar buen dinero no te faltarán. Números de suerte: 3, 20, 17.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Ya nada será igual en tu vida. Cambios mayores en la dirección de tus asuntos personales se vaticinan. Tendrás el valor y la honestidad para analizar tu mundo sentimental y reorientarte correctamente. Un viejo amor regresa a tu vida, pero con una nueva e interesante actitud. Números de suerte: 12, 1, 27.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Con la llegada de algunas amistades a tu vida, llegan también los desarreglos por lo que tendrás que mantenerte fiel a tus promesas y desarrollar mayor fuerza de voluntad ante las dulces tentaciones. Se impone ahora mayor reposo, así como una sabia y balanceada alimentación. Números de suerte: 20, 45, 7.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Las responsabilidades se duplican como nunca antes. No te lances en nada nuevo hasta estudiar bien lo que te ofrecen. Te destacas en grupos y asociaciones caritativas. A ti te gusta trabajar para el bien de la humanidad y tu labor, por pequeña que sea, hará una gran diferencia. Números de suerte: 16, 42, 11.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Establece contacto con tus familiares que se encuentran en el extranjero. Pon tu granito de arena para mantener la familia unida. En el amor no repitas viejos errores al entregar tu corazón a quien no lo merece. Coquetea, juega, pero no decidas nada hasta que estés seguro de lo que quieres. Números de suerte: 11, 2, 16.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te sentirás realizado y seguro en tu mundo. El viento sopla ahora a tu favor alejando la mala suerte de tu vida. Todo te impulsa al cambio y no faltará en tu camino quien comparta tus nuevas ideas y te ayude a implementar las mismas. Vigila muy de cerca tu salud física. Números de suerte: 27, 43, 5.