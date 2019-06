Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del domingo 23.06.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Existe cierto arrepentimiento por acciones pasadas ya que ahora te encuentras pagando las consecuencias. Aries es muy impulsivo, se ciega y actúa sin importarle como afecta a los demás, en especial a sus seres queridos. La Luna te hará meditar en cómo vas a arreglar lo que destruiste sin piedad alguna. Tu afirmación de hoy: “Pienso antes de hablar y actuar”. Números de suerte: 45, 28, 39.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

En el amor debes de actuar con mucha precaución. Toda acción o palabra dicha puede mal interpretarse y traerte más problemas. Escucha, observa a tu pareja y atiende sus pedidos. El momento de ceder en tus exigencias ha llegado. Luego podrás exponer tus inquietudes. Tu afirmación de hoy: “Tengo el don de saber escuchar y ser escuchado”. Números de suerte: 31, 11, 40.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Son muchas las razones para dar gracias hoy y siempre. Tu actitud muchas veces de víctima te impide ser feliz. La pena está muy lejos del amor. Esperar que no te dejen o que no se separen de ti por pena es un error. Valórate, Géminis, haz que te respeten y admiren. Tú puedes ser feliz solo. El verdadero amor vendrá a ti cuando estés preparado. Tu afirmación de hoy: “Yo me amo mucho”. Números de suerte: 20, 5, 39.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Domingo especial e ideal para visitar la playa o cualquier cuerpo de agua que te brinde paz. La luna influye muy sutilmente en tus emociones. Amas y te entregas con mucha intensidad y pasión. Cuida tu peso, evita el estrés y la ansiedad ya que te llevan a comer desmedidamente. El baile, las artes y hacer ejercicios como caminar, te benefician. Tu afirmación de hoy: “Tengo paz y amor”. Números de suerte: 5, 49, 25.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Hoy todo va como en cámara lenta para ti. Que nada perturbe tu paz, alegría de vivir o tu rutina dominical. La prisa te lleva a cometer errores. Este día es para vivirlo en calma junto a tus seres queridos. Disfruta de una buena comida, ve de compras, haz lo que más te guste. Tu afirmación de hoy: “La paz, el amor y la armonía reinan en mi ser”. Números de suerte: 20, 40, 50.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Pronto llegan más bendiciones a tu vida. Prepárate para celebrar buenas noticias, éxitos, uniones, todo aquello que has estado deseando y que ahora se cumple. Aléjate o abandona vicios nocivos para tu salud. Necesitas estar en tu mejor momento para disfrutar de todo lo que llega a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Nada me impide ser feliz”. Números de suerte: 35, 16, 13.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

“Si no puedes contra ellos, únete”, eso dice un refrán popular. Practica el unirte, aceptar o fluir con aquellas personas que no son de tu total agrado en tu centro laboral. La luna te dará paciencia, tolerancia y hasta entendimiento con aquellos que son difíciles de comprender. Tú brillas por ti mismo, nadie te opaca. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona con suerte”. Números de suerte: 45, 21, 8.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

En este día tendrás que tomar una decisión importante. Lo que has estado postergando, ahora se torna algo imprescindible para atender. Tú puedes ser justo y hacer lo que tienes que hacer, los demás entenderán. El amor y el dinero son asuntos que están muy relacionados entre sí para ti. Tu afirmación de hoy: “Confió totalmente en la voluntad Divina”. Números de suerte: 7, 40, 37.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Amistades se unen a ti para hacer de este día uno muy especial. Atiende lo que de verdad es importante. Deja atrás la inseguridad. Hoy debes de estar seguro de que será un día maravilloso. La energía planetaria te impulsa a cuidar de ti física y emocionalmente. Harás todo aquello que te brinde felicidad. Tu afirmación de hoy: “Yo soy feliz”. Números de suerte: 44, 29, 31.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Día perfecto para planificar una escapada, unas minivacaciones, un viaje corto o algo que te saque de la rutina que llevas. Es importante que lo hagas pensando en pasarla bien. Elige como compañía personas que te hagan reír, no llorar. Es mejor ir solo que mal acompañado. Tu afirmación de hoy: “Mi felicidad depende solo de mí”. Números de suerte: 1, 3, 20.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La luna de este día te hace evaluar tu condición financiera. Deseas estabilidad y dinero para poder divertirte y darte tus gustos. Se impone que hagas un presupuesto para el logro de tus metas. En el amor buscas también estabilidad. Has perdido muchas oportunidades por no valorar lo que tienes. Tu afirmación de hoy: “Soy cada día más feliz”. Números de suerte: 6, 44, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

La luna te visita hoy domingo. Nada de estar deprimido o nostálgico. Aprovecha esta energía para cuidar de tu persona, llenarte de ánimo y vencer todo aquello que te afecta. Tú eres un ser que fluye y se adapta a los cambios. El amor está a tu lado. Agradece a quien te cuida con tanto amor y siempre está para ti cuando lo necesitas. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo”. Números de suerte: 6, 19, 45.