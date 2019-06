Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del miércoles 26.06.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Estarás ahora en las de independizarte y no sentirte obligado con nadie. Lo negativo en el hogar o en el lugar que trabajas se alejará y no te afectará más. Sigue el consejo de cuidarte con quien te ligas profesionalmente o en amores. Todos los seres humanos no son lo que aparentan ser. Números de suerte: 24, 14, 36.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Estarás fuerte y decidido en asuntos sentimentales. Ya no te enloquecerán con palabras dulces y falsas promesas de amor. Buscarás verdades y te plantarás en una nueva realidad gracias a la energía de Mercurio. La gente a tu lado no cambiará, pero tú cambiarás. Números de suerte: 50, 21, 17.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Te atreverás a experimentar lo diferente. Te sentirás lleno de energía, vitalidad y deseos de renovación ahora que Mercurio entra en tu tercera casa. Un asunto relacionado con un hijo o alguien que actúa sin la necesaria madurez se repetirá para que puedas orientarlo debidamente. Números de suerte: 48, 2, 35.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Se verán realizados ahora muchos de tus sueños y esperanzas. No brincarás tanto ni te agotarás envolviéndote en mil actividades o mil romances falsos y transitorios. Con Mercurio en tu segunda casa, tendrás la determinación para iniciar nuevos planes que te llevarán a ganar dinero. Números de suerte: 13, 46, 33.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Mercurio, el planeta de la comunicación, entra en tu signo. Se acabará todo lo falso en tu vida. No dependerás de nadie para ser feliz. Lo que consigas lo conseguirás por ti mismo. Las fuerzas místicas y espirituales del Universo te apoyarán para lograr lo que antes te fue negado. Números de suerte: 1, 22, 15.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Serás agresivo en luchar por lo que tiene valor y te brinda paz y felicidad. Lo espiritual te amparará y te protegerá bajo la influencia de Mercurio en tu casa doce. Tus sacrificios personales por amor y por familia se verán recompensados. No te preocupará ahora lo que piensen de ti. Números de suerte: 49, 3, 28.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Asegurarás tu posición social y profesional bajo la energía de Mercurio. Tus facultades psíquicas y poderes intuitivos te maravillarán. Te moverás entre lo misterioso y lo oculto. Evaluarás y revaluarás tu vida amorosa y a tus amigos. Llegó tu momento de decisión. Números de suerte: 10, 14, 5.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tus relaciones sentimentales se dificultan por tu necesidad de independencia y de creatividad. Afíncate, plántate en la realidad actual y aléjate de fantasías y de lo que parece ser y no es. Mercurio te dará la calma, el control y el valor de aconsejar efectivamente en asuntos controversiales. Números de suerte: 19, 43, 36.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tendrás ahora la confianza de otros y esto te ayudará a tu seguridad financiera y a tu valor personal. Las noticias que te lleguen del extranjero no serán muy alentadoras pero el tiempo será el que diga la última palabra. Por otro lado, te sentirás original, creativo, generoso y hospitalario. Números de suerte: 8, 6, 38.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Mucho cuidado con alguien que entrará en tu intimidad ya que te puede hacer perder lo ganado. No pongas en juego lo que más quieres. Si tienes problemas con tu pareja busca ayuda antes de tomar decisiones drásticas que te podrían perjudicar de por vida. Números de suerte: 33, 2, 41.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Conseguirás ahora el poder traer la paz y la estabilidad a los tuyos gracias a la energía de Mercurio. Cuida de la velocidad en todo. No invites al peligro exponiéndote a situaciones difíciles o riesgosas. Recibirás grandes lecciones si sigues en lo que no te conviene. Sé prudente, Acuario. Números de suerte: 18, 7, 21.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Mercurio, el planeta que rige la comunicación, te lleva a enfrentar algo que te traumatizó en el pasado para que lo superes. Te separarás de alguien que te afectó o que se aprovechó de ti. Envuélvete en causas liberales en cuanto a lo humanitario en derechos civiles. Números de suerte: 5, 11, 9.