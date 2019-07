Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del miércoles 03.07.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Venus se encuentra iluminando tu cuarta casa, derramando sobre tu hogar mucha belleza y armonía. Estás en las de comenzar una nueva vida. Echas a un lado preocupaciones y te dispones a resolver los problemas según vayan llegando y como los puedas solucionar sin importarte el qué dirán. Números de suerte: 2, 13, 20.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Lo relacionado con la comunicación estará ahora brillantemente aspectado gracias a Venus. Escribe, llama y viaja, lo importante es que no te estanques y que te hagas sentir. Excelente periodo para asistir a conferencias o seminarios y expandir tus conocimientos y triunfar. Números de suerte: 14, 25, 9.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Podrás sentirte ahora orgulloso de tus sacrificios, de tu esfuerzo por superarte y llegar a la cumbre exitosamente. Todo se te facilita ahora, con Venus en tu segunda casa, la del dinero. Oportunidades tendrás de sobra para ganar u obtener el mismo sin mucho esfuerzo de tu parte. Números de suerte: 28, 1, 46.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Venus, el planeta del amor, entra hoy en tu primera casa del zodiaco, iluminándote con su energía y esplendor para resaltar aún más tu radiante e imponente personalidad. Estarás en primer plano y serás el centro de atención. Tu encantadora personalidad te llevará a capturar el corazón de muchos. Números de suerte: 31, 12, 3.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tus deseos de ayudar a otros se enfatizan como nunca antes con Venus en tu casa doce. Únete a grupos caritativos en donde puedas compartir tus conocimientos y orientar a otros a superarse en la vida. Tú eres un ser con mucha experiencia y sabiduría en todos los aspectos de tu vida. Números de suerte: 40, 4, 25.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Venus te llena de dulzura y comprensión para con los demás. Organiza tus pensamientos o nunca podrás ponerte de acuerdo contigo mismo. Tu corazón ahora te dice una cosa y tu mente te dice otra. Tendrás que tomar una decisión muy importante que marcará el rumbo de tu vida. Números de suerte: 9, 33, 12.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Venus, tu planeta regente, arrojan luz sobre todo lo relacionado con tu trabajo o profesión. Aprovecha para pedir ese aumento de sueldo o lanzarte a una nueva empresa. A tu lado ahora una persona que te sirve de inspiración para seguir adelante con un proyecto estancado. Números de suerte: 32, 4, 22.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Viajes o contactos con el extranjero se exaltan favorablemente para ti ahora que el planeta Venus transita por tu novena casa. No tienes excusas para no viajar ya que todo te saldrá bien y te divertirás en grande. No olvides incluir en tus planes a tu familia y a tus buenas amistades. Números de suerte: 15, 14, 20.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Lo secreto, lo místico y extraño llaman poderosamente tu atención, gracias al planeta Venus. Buscarás orientación en lo espiritual y te envolverás en aquello que antes considerabas absurdo. Tu sexualidad se exalta buscando en tu pareja nuevas y excitantes experiencias. Números de suerte: 11, 18, 6.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Venus ilumina las uniones, el romance. Si aún no has encontrado a tu media naranja, ahora recibes el empujoncito extra para que consigas a esa persona que hará vibrar las fibras de tu corazón. Personas jóvenes y niños pondrán un toque de alegría en tu vida. Números de suerte: 25, 10, 19.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Venus, el planeta del amor y la belleza, te dotan de energía y vitalidad. Superas problemas de salud y te pones al día en todo lo que habías dejado pendiente, por no tener el ánimo para llevarlo a cabo. Es momento de ejercitarte, alimentarte correctamente y cultivar tu espiritualidad. Números de suerte: 7, 48, 10.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Venus llena tu vida de alegría. Gente joven y alegre a tu lado te contagian con su energía positiva. Buenas noticias te llegan del extranjero y un viaje corto y divertido está en agenda, así que ve preparando las maletas. Le das la bienvenida a un nuevo miembro en tu familia. Números de suerte: 47, 13, 3.