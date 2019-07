Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 05.07.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

No perderás la paciencia y podrás laborar mejor ahora con personas difíciles o problemáticas. Desarrollarás mayor comprensión, tolerancia y compasión por los demás. En el amor, no repitas viejos errores al entregar tu corazón. Coquetea, pero no te comprometas hasta estar bien seguro. Números de suerte: 49, 5, 12.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Separa tiempo para ti, Tauro. Basta ya de complacer a quienes te roban tiempo en cosas sin importancia. Descansa, embellécete y mima tu cuerpo. Ten presente que tu salud se afecta cuando descuidas tu cuerpo. Evita toda tentación perjudicial al momento de alimentarte. Números de suerte: 47, 13, 3.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Prográmate ahora para cambios mayores. Dirás adiós a lo que te atrasaba e invalidaba y le darás la bienvenida a todo lo nuevo que está llegando a tu vida. Un amigo será tu amuleto de buena suerte. El mundo de los negocios se exalta Te envolverás en nuevas y originales empresas. Números de suerte: 23, 37, 15.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Cuidado del chisme y el comentario. Resalta lo bello y lo bueno en cada ser humano que llegue a tu vida. Tu magia personal seguirá siendo amuleto de suerte para muchos. Iluminarás el camino de amigos, conocidos y familiares. Tensiones o frustraciones por hijos acaban. Números de suerte: 4,19, 30.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Un nuevo mundo se abre ante ti. Gente poderosa te respalda. Saldrás de todo falso orgullo y te moverás en lo nuevo, en lo no probado por ti. Estarás muy receptivo a influencias espirituales. Te abrirás a experiencias extrasensoriales. Seguir en lo viejo, en lo de ayer, es atrasarte. Números de suerte: 13, 44, 26.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Continúa enviando bendiciones a quien te traicionó y sigue hablando bien de quien trató de hacerte daño. Fundamenta tu vida en bendiciones. Selecciona cuidadosamente tus amistades, tu pareja y tus socios. Que nadie te escoja a ti. Tú decides ahora quien te conviene a tu lado. Números de suerte: 41, 18, 33.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Los planetas te imantan de suerte, nuevas ideas, romance y creatividad. Te beneficias en toda competencia o reto. Buen periodo para lanzarte en nuevas empresas, negocios o trabajo. Lucharás por ganar más dinero y lo tendrás. Saldrás de todo hábito perjudicial. Números de suerte: 2, 35, 40.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Cuida mucho la impresión que dejes en otros. Tu actitud inteligente será testigo. Obsérvalo todo sin condenar o juzgar. Lo que te interese, no lo comentes con nadie. No le enseñes tus cartas a tu adversario. Continúa cambiando hábitos y actitudes que te perjudican. Números de suerte: 8, 20, 39.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tus facultades extrasensoriales se agudizan. Descubrirás con gran facilidad a tus enemigos ocultos. Labora con tu niño interior. Practica la meditación, entra en el silencio y hallarás las respuestas que estás buscando. Es momento de romper fronteras y triunfar en la vida. Números de suerte: 15, 7, 14.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Vences retos, obstáculos y grandes problemas. Te encuentras ahora en pie de lucha, muy fuerte y seguro de ti mismo. Tu vida tendrá variedad, mucho movimiento y sobre todo acción. Sé más selectivo en lo que a tus amistades se refiere. Amigos de tu pasado te serán de gran ayuda ahora. Números de suerte: 9, 31, 28.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La energía planetaria te impulsa a llevar un inventario de tu vida. Se impone pongas en orden tus ideas y que aclares tus expectativas tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Todo intercambio de palabras para con aquellos que laboran junto a ti resultará muy productivo. Números de suerte: 12, 50, 5.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

El poder de la decisión te acompaña a partir de hoy. Tu mente estará clara y la fuerza astral te apoyará en todo. Limpia tu alma de viejos rencores, perdonando de corazón. Cuídate de lo que dices, ya que el escándalo te ronda. Relaciones sentimentales progresan y te conducen a uniones estables. Números de suerte: 51, 47, 19.