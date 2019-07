Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 11.07.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tu carácter se endulza y ganas el corazón de aquellos que trataron de destronarte. Te asociarás ahora con personas importantes que te aceptarán tal y como eres. Cuida tu nivel de energía para que puedas desempeñarte exitosamente en todas las actividades que se presenten. Números de suerte: 16, 3, 44.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Todas las limitaciones y sacrificios del pasado serán como semillas que ahora darán buen fruto. Pon tu mente, corazón, tu hogar y tu labor profesional en orden para que te atrevas a ser feliz sin sentirte culpable. Tus horizontes se expanden y el rumbo de tu vida cambia. Números de suerte: 7, 10, 22.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Un nuevo mundo se abre ante ti. Te casas o te unes a alguien que será fuente de luz en tu vida. Las experiencias negativas vividas en el pasado te servirán de experiencia al tomar decisiones importantes. Estarás más amoroso, comprensivo, flexible y adaptable que nunca antes. Números de suerte: 50, 12, 41.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Toda unión se formaliza. Poseerás una nueva actitud mental. Enterrarás todo lo trágico de tu ayer y te abrirás a nuevos y excitantes comienzos. Estarás preparado emocional y físicamente para nuevos logros en tu vida. Gozarás de mayor estabilidad en tus relaciones sentimentales. Números de suerte: 46, 2, 19.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tus creencias se convertirán en vivencias. Sentirás y verás a Dios en todo lo que te rodea. Entierras el miedo y la indecisión y te enfrentarás a lo que llegue a tu vida con fe absoluta de que tú serás el que triunfe. Lo inusual se hace presente en tu vida y te llevará por caminos que nunca anduviste. Números de suerte: 15, 26, 32.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Lo perdido en años anteriores te será devuelto con creces. Reconoces tus equivocaciones y corriges las faltas en las lides sentimentales. Recuperas y obtienes estabilidad, perdurabilidad y compatibilidad con tu ser amado. Tu amor será, aunque no lo creas, más espiritual que físico. Números de suerte: 1, 33, 17.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Toma pausas durante el día para recargarte. La familia demandará más de ti. Ayuda y colabora con tu familia, pero no te extenúes ni permitas que abusen de ti. Controla todo pensamiento y no te crees escenarios trágicos que no tienen que ver nada con la realidad actual. Números de suerte: 47, 31, 25.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Oportunidades para demostrar tus talentos no te faltarán ahora. Podrías enfrentar algunos contratiempos en el día de hoy, pero, aunque todo se tambalee tú te mantendrás firme. Te encumbras en el terreno profesional y podrás volar ahora con alas propias hacia tu destino. Números de suerte: 9, 13, 6.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Te sentirás feliz con lo que tienes y no ambicionarás aquello que nunca te haría feliz. Todo ser que entre en tu espacio será mensajero Divino para despertarte a nuevas realidades en el mundo de las relaciones humanas. Escogerás muy cuidadosamente a tus nuevas amistades. Números de suerte: 39, 14, 2.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Te impondrás con tu fuerte personalidad. Tu poder de seducción será ahora ilimitado. No importa la edad que tengas, ni como luzcas, atraerás admiradores como un imán al hierro. Te sentirás en mejor disposición de disfrutar de la vida, así como de lograr sueños aparentemente imposibles. Números de suerte: 15, 8, 24.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tendrás sueños y premoniciones. Cree en lo que recibas espiritualmente. Serás ahora el mejor orientador, psicólogo y amigo de todo aquel que necesite de tu luz. Es buen momento para probar fortuna y atreverte a realizar todo aquello que te atemorizaba o paralizaba. Números de suerte: 10, 29, 18.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se impone que recuperes tus energías descansando y desintoxicando tu organismo. Introduce en tu dieta más productos naturales. Presta mayor atención a tu salud, Piscis. Descansa más, aprende a relajarte y a respirar profundamente. Evita pensar y hablar en exceso. Números de suerte: 45, 28, 31.