Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 12.07.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

La energía Cósmica te impulsa a nuevas aventuras profesionales y sentimentales. Crea, inventa, pinta, baila, escribe, no te cierres a las oportunidades que van a llegar a ti. Presta atención a tu apariencia personal; vestuario, peinado, maquillaje y la manera en cómo te expresas. Números de suerte: 16, 2, 38.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Sigue tus corazonadas ya que tu poder te llega del mundo espiritual. El momento es excelente para llevar a cabo visualizaciones positivas, así como técnicas de meditación. Sabrás escoger aquello que te beneficie especialmente en el sector de la salud. Tu estilo de vida cambia. Números de suerte: 3, 25, 18.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Hoy estarás saturado de carisma y encanto. Tu gran imaginación y tu creatividad, Géminis, serán ahora fuentes de ingresos para ti. Reuniones de negocios, viajes o trabajo en conjunto tendrán el éxito esperado. Se te presentará una oportunidad para educar a otras personas. Números de suerte: 6, 10, 2.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Se te presentarán nuevas oportunidades para progresar si te mantienes informado. Todo viaje que realices ahora te resultará muy estimulante y te llenará de energía. En el amor la pasión te llama, pero ten cuidado ya que la fantasía impera ahora sobre la realidad. Números de suerte: 27, 1, 34.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Agradece al Cosmos las bendiciones que se derrama sobre ti. La energía planetaria trae cambios a tu vida. Tu relación amorosa será más práctica y realista. Hablarás con la verdad y exigirás lo que tu corazón necesita. Las oportunidades para cultivar tu mente y tu alma se multiplican. Números de suerte: 50, 14, 27.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Te ríes de lo que te hizo llorar. Recuperas el amor perdido y todo drama pasional termina. Las relaciones sentimentales se tornan más serias o responsables. Ama para que te amen y valórate para que te valoren. El trabajo te exige más tiempo y mayores responsabilidades. Números de suerte: 38, 9, 10.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

No pierdas las esperanzas de ponerte en contacto con una persona que hace tiempo no ves. Hay mucha energía ahora sobre ti en lo que al romance se refiere. Disfruta de los hermosos regalos que la vida te ofrece. Únete más a tus seres queridos. Números de suerte: 7, 51, 22.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Nunca pierdas la fe en ti. Si te encuentras buscando pareja, muévete a lugares donde tu intuición te indique y de seguro encontrarás tu alma gemela. Aunque muchos te critiquen tu manera de ser, no cambies, no mutiles tu individualidad por complacer a otras personas. Números de suerte: 4, 15, 3.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Pon miel y comprensión en tu relación actual. Ten mucho cuidado de no lucir demandante o temperamental. Aprovecha el día de hoy para acabar lo inconcluso o desarrollar nuevas ideas. Toma tus propias decisiones y no le temas al qué dirán. Sorpresas económicas no te faltarán. Números de suerte: 40, 31, 24.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Es tiempo de economizar, así como también invertir en todo lo que signifique futuro para ti y tus seres queridos. Uniones, ganancias y recompensas serán la orden del día. Ponte al día en todo lo inconcluso para que puedas hacer espacio para lo nuevo y positivo que viene para ti. Números de suerte: 33, 41, 20.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

No quieras hacer más de lo que puedes o debes. Toma las cosas con calma o terminarás extenuado. Ten presente que tu salud es tu mayor tesoro, cuídala. Despeja tu mente de preocupaciones por medio de la distracción como los juegos, paseos, vacaciones, cine o la lectura. Números de suerte: 44, 32, 26.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Haz buen uso del dinero que llegue a tus manos o se te ira fácilmente. Controla los gastos excesivos. Busca el balance en tu vida. La paciencia y la diplomacia serán tus mejores armas en el día de hoy para convencer y hacer llegar tus ideas a los demás. Números de suerte: 18, 11, 41.