Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 13.07.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tendrás ahora más responsabilidades y más trabajo, pero esta vez tú podrás afrontar todo lo que se presente con más energía. El amor te corona y te lleva a disfrutar, ya sea si tienes una pareja o que vas a conocer a ese ser especial que esperas para compartir tu amor. Números de suerte: 20, 6, 3.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Lo que buscas en lo profesional muy pronto se te dará, si has sabido moverte y hacer los contactos necesarios. Tus buenas acciones ahora tendrán sus frutos. No te impacientes por lo que otros les toca hacer. Lo que no te esté dando resultado, sácalo de tu vida lo antes posible. Números de suerte: 4, 15, 48.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

El recuperar tu estado emocional y sentirte de nuevo en control de tu vida será lo más importante para ti. Tu situación financiera se está resolviendo poco a poco y todo se empieza a mover a tu favor. Comienza un nuevo periodo y con esto también una transformación en tu persona. Números de suerte: 13, 28, 32.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Estás madurando y conociéndote mejor. Ahora tienes más confianza en ti y sabes hasta donde puedes llegar. Aceptar realidades y amoldarte a lo que el presente te ofrece ha sido tu reto. La salud te exige más atención de tu parte. Hazle caso a las señales que te da tu cuerpo. Números de suerte: 8, 45, 20.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Ahora las relaciones de amor comienzan a estabilizarse y serán menos complicadas y mucho más prácticas. Te gustará compartir con personas influyentes que puedan ayudarte a mejorar en tu campo profesional, educativo o financiero. Sigue al pie de la letra sus consejos. Números de suerte: 50, 36, 7.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

La familia y el trabajo tiran en direcciones opuestas y tendrás que balancear tu tiempo y tus esfuerzos. Es muy importante mantener tu salud mental y física para que puedas pasar estos tiempos estresantes. El descanso y el control de tus emociones te harán enfrentar lo que sea con éxito. Números de suerte: 25, 17, 8.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu poder de atracción aumenta. Podrás seducir y conquistar a tu pareja fácilmente. Mucho cuidado de no pisar tierras que ya tengan dueño. Tus emociones están un tanto revueltas, trata de controlarlas para que así no te veas envuelto en problemas sentimentales ni de dinero. Números de suerte: 11, 24, 6.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Pon toda tu atención en tu profesión, trabajo o negocio. No te precipites a tomar deciciones a la ligera. Consulta con aquellos que sean expertos en la materia que te preocupa. Las figuras importantes en tu vida, como padres o hermanos pueden ayudarte y apoyarte en tus proyectos. Números de suerte: 9, 15, 27.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No desvíes la atención de tu salud y de tus cuidos personales. No te envuelvas en excesos de ninguna clase al comer, trabajar o jugar. Toma el tiempo necesario para descansar y buscar información que pueda mejorar y estimular tus energías y tener una vida más saludable. Números de suerte: 22, 41, 30.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Siguen los cambios en tu vida, especialmente en lo relacionado con la sexualidad. Toda relación de amor se verá afectada de una forma u otra. El tema de la muerte se hace presente en estos días ya sea para enfrentar situaciones o para que algo termine y comience una vida nueva para ti. Números de suerte: 9, 12, 34.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Serás más independiente a la hora de buscar lo que más te convenga. Sabes lo que quieres y hacia dónde vas. Te sientes responsable de tus actos y de tu vida. Este es el momento de comenzar a sembrar tus semillas para que puedas recoger los frutos en el futuro. Números de suerte: 1, 44, 5.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se impone resolver todo lo que hasta ahora habías dejado sin terminar. Si tienes hijos, éstos te envolverán en muchas actividades. Tu salud y tu energía se restablecen y te llenas de vigor y creatividad. En el amor se van aclarando situaciones y abriendo nuevos caminos. Números de suerte: 10, 30, 4.