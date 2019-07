Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 18.07.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

El poder de la seducción te empuja hacia grandes éxitos románticos. La verdad, la honestidad y la franqueza serán tus aliadas en un asunto familiar que tienes que resolver lo antes posible. Basta ya de preocupaciones ya que todo lo que en verdad te pertenece se quedará contigo. Números de suerte: 18, 2, 4.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

No te lances a ciegas a juzgar a nadie. Recapacita y piensa bien las cosas antes de actuar, no le añadas más leña al fuego. Desconéctate de aquello que no te concierne a ti directamente. Mantente en actitud de espectador por el momento y realizarás qué es lo más que te conviene. Números de suerte: 45, 31, 7.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Utiliza tu intuición en lo relacionado a los negocios y sigue tus corazonadas. Desarrolla mayor seguridad en ti mismo y esto te llevará a realizarte también en tu vida amorosa. Ya no padecerás más de frustraciones o limitaciones. Sabrás exactamente en quien depositar tu confianza. Números de suerte: 28, 42, 19.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

De lo más extraño, de lo más improbable o aparentemente imposible te llega ahora tu buena suerte. Lo relacionado al hogar se normaliza hoy y te unes más a tu familia. Dinero no te faltará ahora para que puedas realizar tu deseo de independizarte económicamente. Números de suerte: 21, 10, 6.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Todo lo que es justo te será concedido por la ley de los hombres y por la ley de Dios. Podrás ayudar a tu familia y ser la mano amiga de todos sin olvidarte de tus necesidades básicas. Te liberas de cadenas y falsas obligaciones. Te recuperas de males físicos y de pérdidas económicas. Números de suerte: 40, 12, 34.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Tus ideas serán tomadas en cuenta y recibirás ganancias económicas por las mismas. Anhelos, ambiciones serán toda una realidad. Con tu esfuerzo y dedicación lo conseguirás todo. En el amor encontrarás pasión, dulzura y comprensión. Obtendrás logros a nivel profesional. Números de suerte: 47, 18, 22.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Nada ni nadie te paralizarán o afectarán. El momento es perfecto para estabilizarte en todos los aspectos de tu vida. Saldrás valientemente de lo que te perjudica. Te encuentras ahora en una etapa de serenidad, maduración y logros profesionales. La familia cobra importancia. Números de suerte: 33, 1, 5.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Se impone que salgas de la inercia y te muevas. Lo estable se sacude o se acaba para que te atrevas a incursionar en nuevos terrenos. Las estrellas te empujan a nuevos logros en otros trabajos, otros lugares y con otros seres humanos. Tus deberes profesionales demandarán mucho de ti. Números de suerte: 27, 10, 35.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Te orientas ahora hacia tu paz y felicidad, Sagitario. La suerte te corona en el amor. No importa la edad que tengas, estarás ahora sumamente romántico y atractivo. Espera recompensas por lo que sembraste en el ayer. Es momento de destacarte y lanzarte a lograr tus objetivos. Números de suerte: 6, 22, 51.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Toda asociación o negocio en conjunto con otra persona te devengará buenas ganancias económicas. Presta atención a esas proposiciones relacionadas con la compra y venta de bienes raíces. Las inversiones están bien aspectadas siempre y cuando tomes las precauciones legales necesarias. Números de suerte: 12, 50, 3.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Conquistas tanto a nivel personal como profesional te llenarán de alegría y satisfacción. El éxito te pertenece si te atreves a todo. Las estrellas exaltan tu creatividad y tu mente será una mina de tesoros ocultos. Continúas venciendo la serpiente de la envidia con tu gran corazón. Números de suerte: 23, 1, 41.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Lanza tu grito de libertad y comienza a vivir a tu manera, como siempre has querido. Ten presente que todo lo que hagas por ti será de mucho beneficio. No le temas al cambio ya que si te atreves, podrás lograr una metamorfosis de tu persona que impresionará a muchos. Números de suerte: 11, 38, 9.