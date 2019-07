Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 26.07.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Si no te has sentido cómodo con lo que ahora estás haciendo profesionalmente, este es el momento de cambiar. Tener mayor estabilidad es para ti muy importante en momentos de incertidumbre. Querrás tener el control, sentirte libre y no seguir las órdenes de otros. Números de suerte: 6, 10, 19.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Levantas tu voz de protesta contra aquello que te lastima, te controla o te limita. Tu fortaleza tanto física como emocional se manifiesta como nunca antes. No permitirás que sean otros los que te dicten lo que tienes que hacer. Demostrarás la seguridad que tienes en ti mismo. Números de suerte: 31, 7, 25.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

El deseo de experimentar nuevas sensaciones es fuerte en ti. Es por esto que cualquier relación que comience en estos momentos podría durar poco tiempo. Tendrás la tendencia a relacionarte con personas de mayor edad que la tuya. Gustarás de retar la autoridad y hacer valer tus derechos. Números de suerte: 8, 44, 35.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Estás en el mejor momento para ponerte al día en asuntos de salud. Tendrás el estímulo para iniciar nuevos ejercicios, una dieta saludable y nuevos hábitos de limpieza. Si has venido padeciendo de alguna enfermedad, encuentras nuevos métodos para sanar y recuperarte rápidamente. Números de suerte: 22, 26, 5.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Se revoluciona tu hogar, tus relaciones familiares y los que conviven cerca de ti. Podrán presentarse cambios de residencia, o de moverse hacia el extranjero. Rompes cadenas que te ataban al pasado y que te mantenían con miedo de arriesgarte para progresar y ser exitoso. Números de suerte: 7, 24, 25.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Sientes el efecto de tus actos inconscientes. Esto quiere decir que alguna acción que en el pasado hiciste sin darte cuenta, afectó a alguien o comenzó una serie de eventos que ahora tienen sus consecuencias. Esto puede ser muy positivo para que puedas aprender y madurar. Números de suerte: 11, 6, 2.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu mundo personal se sacude para que cambies la percepción que tienes de ti mismo. Esta etapa estará llena de nuevos acontecimientos y muchas sorpresas. Te será muy difícil mantenerte en la rutina del diario vivir. Prepárate para ser más flexible. Números de suerte: 3, 17, 51.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu círculo social se expande y surgen cambios importantes. Tu actitud comunicativa y alegre y la energía planetaria positiva a tu alrededor hacen que todo el mundo que te conozca quiera ser tu amigo. Personas importantes podrán darte una ayuda profesional y financiera. Números de suerte: 14, 35, 28.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Solo tus pensamientos negativos y tu actitud derrotista pueden obstaculizar tu buena fortuna. Tienes que hacer espacio para lo nuevo que llega y dejar ir todo lo que te ata al pasado y que ya no funciona para ti. Tú nunca pierdes ya que la vida te devuelve todo lo que necesitas. Números de suerte: 12, 19, 45.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

La iniciativa que tengas en estos momentos es la clave para obtener y llegar a donde quieres ir. Si has sabido cultivar una buena reputación con tu trabajo y esfuerzo, ahora recogerás una buena cosecha. Vienen cambios positivos, nuevos retos profesionales y más independencia para ti. Números de suerte: 17, 4, 30.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Los eventos que ocurrirán de ahora en adelante serán fuera de lo normal, inesperados y radicales. El mundo te verá diferente, porque tú así se lo harás ver. No hay en ti limitaciones para definir tu personalidad. El que te quiere de verdad, tendrá que aceptarte. Números de suerte: 18, 41, 6.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Nuevas experiencias en tu vida serán motivo de felicidad. Te encuentras ahora más flexible, adaptable y socialmente activo. Abrazarás el cambio, lo nuevo, lo diferente, lo que te saque de la rutina. Realizarás que el mundo está en constante cambio al igual que tú. Números de suerte: 37, 8, 41.