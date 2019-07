Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 01.08.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Te destacas en grupos y asociaciones pero aumenta el trabajo y con el mismo, las responsabilidades. No te lances en nada nuevo, hasta estudiar muy bien lo que te ofrecen. Tú eres de los que se envuelve en cuerpo y alma en todo y de seguro harás una gran diferencia en la vida de muchas personas. Números de suerte: 15, 8, 32.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Los vientos soplan a tu favor y tienes luz verde ahora para realizar todo lo que deseas. Te unificas con tu poder interior y logras milagros donde otros fracasaron. Avanzarás a pasos agigantados en el manejo y administración de tus finanzas y volverás a estabilizarte económicamente. Números de suerte: 41, 19, 25.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Recuperas el tiempo perdido y vuelves a reinar en el corazón de alguien muy importante para ti. Se acabaron las lágrimas. Dale la bienvenida a la risa, al amor y a la alegría. Ahora poseerás magia, encanto y lo reflejarás en tus relaciones sentimentales. Tu espacio será uno muy positivo y agradable. Números de suerte: 33, 48, 2.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Cambiar de ambiente se impone si no te sientes a gusto donde estás. Manifiesta toda esa dulzura que en ti se encierra y desarrolla tolerancia, paciencia y tacto para con los demás. No olvides saturarte de amor por ti mismo y verás cómo lo que te conviene llegará a tu vida sin dificultad. Números de suerte: 10, 1, 37.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

La energía planetaria te une ahora a gente que sepa apreciarte y valorarte. Uniones y matrimonio están en agenda para ti. Sigue adelante, mira hacia el futuro. No te estanques en el pasado ya que volver hacia atrás sería atrasarte gratuitamente. Expresa lo más bello que hay en ti. Números de suerte: 7, 40, 13.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Se impone ahora para ti mayor reposo y una sabia y balanceada alimentación. Dale atención especial a tu salud. Se acerca el fin de semana y con el mismo llegan los desarreglos, por lo que tendrás que mantenerte fiel a tus promesas y desarrollar mayor fuerza de voluntad. Números de suerte: 28, 10, 30.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Los planetas te dotan de valor, fuerza e iniciativa para salir adelante en todo proyecto que desees empezar. Mantén una actitud positiva siempre. No des cabida en tu vida a depresiones. Espera éxito y reconocimientos en tu nuevo mundo profesional ya que vas a brillar con luz propia. Números de suerte: 4, 16, 21.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Cuídate en el aspecto personal. Toma las precauciones necesarias al manejar tu auto, cruzar la calle, hacer ejercicios o subir escaleras. Evita todo tipo de excesos que puedan ser dañinos a tu salud. Envuélvete en actividades pacíficas como lo son leer, conversar o escuchar música. Números de suerte: 34, 22, 6.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tu trabajo podría convertirse ahora en un campo de batalla. Entiendes que no te dan el reconocimiento que mereces pero en tiempo de guerra te toca poner la paz. Con una actitud agresiva no lograrás nada. Demuestra lo que vales con acciones y hechos y no discutiendo. Números de suerte: 18, 5, 43.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Florece el amor y te verás envuelto en una nueva relación en menos tiempo del que te imaginas. Estarás en las de compartir con alguien que sepa apreciar lo que vales y también en las de valorar lo que esa otra persona pueda aportar a tu vida. Gustarás de reflexionar y llevar tus ideas a la realidad. Números de suerte: 21, 50, 13.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La energía planetaria te pone ahora romántico y sensual. Se resalta lo bello que hay en ti y te sientas en tu trono. Te valoras y atraerás hacia ti todo lo positivo que anhelas. Toda decisión que tomes ahora será muy acertada y tendrás el apoyo y la admiración de todos lo que te conocen bien. Números de suerte: 17, 3, 45.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te sentirás libre ahora de hacer y deshacer. No permitirás que nada ni nadie controle tu vida. Abre bien los ojos porque no faltará quien trate de perjudicarte aunque al final la victoria será tuya. Saca a flote tus mejores cualidades y luce tus mejores galas. Ahora te toca reinar. Números de suerte: 2, 19, 32.