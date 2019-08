Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del lunes 05.08.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tu inquietud, tu deseo de hacerlo todo al momento también puede traerte retrasos por no fijarte bien en los detalles y en lo que haces. El mundo que te rodea parece quedarse atrás ya que vas muy de prisa. Los ejercicios al aire libre, serán buenos para liberar alguna de esta energía acumulada. Números de suerte: 10, 45, 2.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Dirige, canaliza tu atención hacia tu salud, Tauro. Empezar nuevos métodos de relajación, nuevas clases de ejercicios o una nueva dieta será tu mejor opción. Tu intuición también se agudiza estando muy acertado en todo lo que predices. Algunos recibirán dinero de manera sorpresiva. Números de suerte: 33, 16, 9.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

El extranjero será fuente importante para tu progreso en lo profesional y personal. No tengas miedo a la expansión, a buscar más allá de tus límites profesionales, Géminis. Ten confianza en ti mismo y atrévete a pedir más de lo que ya tienes. Tus esfuerzos serán remunerados muy pronto. Números de suerte: 1, 28, 41.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

El sentido de la belleza se agudiza, por lo tanto sabrás vestir e invertir en accesorios que te harán más elegante y atractivo al sexo opuesto. Serás muy persuasivo a la hora de conseguir lo que deseas de tu pareja. Tu mente estará dominada más bien por tus sentimientos que por la razón. Números de suerte: 22, 7, 50.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu intuición siempre es buena y ahora lo será más aún. Si has estado padeciendo de alguna enfermedad, comienza tu recuperación. Se impone visitar lugares con mucha vegetación, donde el aire sea puro y saludable. Una figura paternal o alguien importante en tu vida influye en tus planes futuros. Números de suerte: 7, 29, 15.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Enfoca tu atención hacia tus relaciones familiares, únete a ellos, pero a la vez actúa independientemente. Problemas de dinero ya no serán graves y dejarán de ser una preocupación. Hay mucho poder positivo en el Cosmos para ti, para que progreses y estés en mejor posición financiera. Números de suerte: 27, 7, 15.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Los asuntos familiares se resuelven con tiempo y mucha paciencia. Te sentirás conforme y satisfecho de tus logros si haces y cumples con tus obligaciones más allá de lo que se espera de ti. Tienes fuertes ambiciones materiales y no dejarás pasar ninguna oportunidad que se presente. Números de suerte: 12, 9, 16.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu encanto personal será la llave que abrirá puertas ya sea en lo personal como en lo profesional. No te quedes atrás, ponte al día en lo que está sucediendo a tu alrededor. Tus métodos un tanto antiguos, no van a funcionar en situaciones actuales. Modernízate, no te resistas al cambio. Números de suerte: 8, 11, 35.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No tienes la paciencia para esperar, pero no tendrás otro remedio que desarrollarla. Deja que las cosas vuelvan a su lugar, que se nivelen las aguas que han estado un tanto turbulentas últimamente y verás cómo todo mejorará notablemente. No te será fácil adaptarte a aquello que te incomoda. Números de suerte: 4, 13, 20.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Ayuda, comparte pero nunca te vayas al extremo de olvidarte de ti. Has tenido que resolver y absorber muchos conflictos familiares y ahora te encuentras vulnerable emocionalmente. Los problemas emocionales pueden afectar tu salud. Te toca a ti poner los límites para que nadie abuse de tu bondad. Números de suerte: 12, 49, 3.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Actúa, ponte en movimiento y empieza a crear, a producir. Ésta es tu oportunidad de sobresalir, de darte a conocer. Cuando te parezca que el mundo se paraliza y que no hay progreso ni acción, levántate y comienza a hacer algo. No te quedes como muchos a esperar que sucedan las cosas. Números de suerte: 23, 45, 3.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Dar el primer paso hacia lo que te hace feliz será muy importante ahora. Se inicia un periodo en tu vida de cosas nuevas e interesante y con este viene la renovación, el renacer a nuevos sueños y nuevas metas. El Cosmos, te llena de energía para que puedas comenzar hacer realidad tus deseos. Números de suerte: 5, 10, 32.