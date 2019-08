Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del martes 06.08.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Notarás un cambio muy positivo en tu manera de pensar. Ahora te sientes en dominio de tu mente. En ocasiones ves o piensas cosas que no tienen fundamento en la realidad para luego darte cuenta que todo lo que imaginaste no ocurrió. Has aprendido mucho de tus lecciones en la escuela de la vida. Números de suerte: 11, 29, 5.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Circunstancias fuera de tu control te han llevado a alejarte de tu familia o seres queridos. De ti depende ahora hacer un esfuerzo para mantenerte en contacto con ellos y asegurarte que esos lazos afectivos se mantengan fuertes. Da tú el primer paso. No temas expresar tu amor por medio de gestos y palabras. Números de suerte: 8, 30, 41.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Es tiempo de superar miedos e inseguridades. Te proyectas muy seguro de ti mismo pero muy dentro de ti existen dudas y temores que no te permiten dar ese primer paso hacia el éxito tan merecido. En el zodiaco Géminis representa la mente, la inteligencia, la palabra, la comunicación y ya es tiempo de que comiences a expresar tu verdad en todo su esplendor. Números de suerte: 22, 19, 4.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

El hogar es tu refugio, tu templo, el oasis en donde refugiarte del ajetreo del diario vivir y ahora más que nunca lo vas a cuidar y a embellecer. Flores, música y perfumes no faltarán en el mismo. Es muy posible que te envuelvas en un proyecto de mayor envergadura como una remodelación o construcción nueva. Estarás muy ingenioso y sobre todo creativo. Números de suerte: 12, 47. 25.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tú has pasado por un periodo de mucho trabajo, muchas responsabilidades y mucha tensión y ahora vas a entrar en uno de estabilidad, tranquilidad y organización tanto mental, espiritual como material. No te echarás encima cargas ajenas. Has aprendido tu lección y ahora sabrás cuidarte más en todos los aspectos. Buscarás disfrutar más de los placeres de la vida. Números de suerte: 5, 14, 18.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Para ti el Cosmos tiene ahora nuevos comienzos tanto a nivel profesional como personal. Ya no serás el mismo que eras antes. Ahora te sentirás más capacitado para tomar decisiones importantes y gustarás de ser el líder, el que diga y mande y lo harás muy consciente de todos tus actos o acciones. Números de suerte: 9, 17, 25.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Estarás inclinado ahora a crear, hacer e inventar. Buscarás soluciones rápidas a tus problemas o situaciones existentes en tu vida y sabrás exactamente qué hacer para poner fin a toda situación incómoda. No permitirás personas negativas en tu círculo social. Aquello o aquel que empañe tu ambiente no tendrá lugar en tu vida. Números de suerte: 40, 13, 28.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Dependerás ahora de tus buenas amistades para tomar decisiones importantes en tu vida. Todo trabajo en conjunto tendrá muy buenos resultados. Podrás contar ahora con la experiencia de aquellos que laboran junto a ti y también con la de aquellos que saben apreciar tu trabajo y tus esfuerzos por superarte exitosamente. Números de suerte: 50, 2, 22.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No desesperes si algo no te sale bien. Analiza detenidamente toda situación existente en tu vida y cuando te sientas seguro de ti mismo, da el paso final. Ten presente que en la vida se aprende tanto de las buenas como de las malas experiencias. Las lecciones que nos da la vida nos enriquecen en todos los aspectos. Números de suerte: 6, 38, 1.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Un evento social te llevará a conocer a alguien que será muy especial en tu vida. Tienes luz verde ahora para envolverte en la magia del amor. Si tienes pareja, notarás que estarán más unidos y comunicativos el uno con el otro. Todo trabajo en conjunto promete dejar excelentes ganancias económicas. Números de suerte: 18, 5, 33.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

A ti nadie te tumba ahora. Gozarás de mucha energía tanto física como mental que te impulsarán a crear, inventar y a expresar toda la magia que se encierra en ti. Tu vitalidad será contagiosa y todo el que entre en tu espacio se contagiará con tu alegría y positivismo hacia la vida. Nada te será negado. Números de suerte: 46, 3, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Fluirás armoniosamente con lo que la vida te ofrece. Realiza pececito, que nadar en contra de la corriente no está en tu naturaleza. Te ocuparás más de tu bienestar tanto físico como mental. No permitirás personas tóxicas en tu ambiente. Serás muy claro en todas tus expresiones hacia los demás. Números de suerte: 7, 33, 9.