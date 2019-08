Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 09.08.19

Géminis, Libra y Acuario: Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019 Up Next × SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tu independencia se enfatiza, pero ten cuidado con herir los sentimientos de los demás. Evita hacer las cosas con mucha prisa, cerciórate bien que todo esté en orden. Tu energía te lleva a nuevas experiencias, Aries. Construyes tu vida de la forma que a ti más te gusta. Números de suerte: 15, 18, 36.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu palabra será sabia y tu generosidad grande. Personas envueltas en el mundo artístico o espiritual y místico llamarán tu atención. Cultiva tus emociones positivas, aléjate del pesimismo y vence la depresión. Tu felicidad depende de ti y de lo que tú quieras hacer con tu vida. Números de suerte: 2, 50, 17.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Tu familia te responde con el apoyo necesario para llevar a cabo cambios y proyectos importantes en tu hogar y en tu vida. Tomas decisiones ahora en base a las necesidades de los mismos. Ellos son muy importantes en tu vida y tú estás tranquilo cuando ellos lo están. Números de suerte: 7, 19, 42.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Te encuentras como espectador de todos los cambios y situaciones que están fuera de tu control. No tomes decisiones por el momento y limítate a seguir la corriente. Evita las luchas de poder, ya se sabe lo que tú puedes dar y tu recompensa y reconocimiento llegarán a su debido tiempo. Números de suerte: 3, 50, 22.

SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu magnetismo y sensualidad se exaltan para llevarte a conocer nuevas personas que te abrirán las puertas a nuevas experiencias. Si eres flexible te será fácil adaptarte a lo que se presente. Lo más importante para ti en estos momentos será divertirte y ver el lado positivo de la vida. Números de suerte: 45, 30, 13.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Tu mente está inquieta. Tienes muchos planes pero no puedes concretarlos o realizarlos. Se impone poner tus ideas o tus pensamientos en orden. Reconocen tu labor y alaban tus logros. Lo que no se te realice es porque no te conviene y porque algo mejor llegará a ti. Números de suerte: 8, 25, 4.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu simpatía y carisma son las armas más importantes para obtener lo que quieras, tanto en tu vida personal como profesional. En el amor estarás idealista y espiritual. Lo bueno que pueda estar ocurriendo en tu vida te llega de la buena voluntad de otros y de lo que tú has sabido sembrar. Números de suerte: 5, 12, 38.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Es momento de enfocarte en lo profesional, en tu carrera y en tus metas más inmediatas. Esa respuesta que esperas se retrasa, pero llegará acompañada de buenas noticias. Prepárate para cambios y sucesos mayores. Recobras tus esperanzas y vuelves a sentirte en control de tu vida. Números de suerte: 7, 15, 25.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tu pareja, ya sea profesional o íntima, te apoya y te ayuda. Si estás soltero hay muy buenas probabilidades de que conozcas a esa persona que llenará tu vida de amor. Estarás más agresivo y atrevido a la hora de conseguir lo que quieres en tu profesión, negocio o carrera. Números de suerte: 36, 30, 5.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Continúa la transformación, lo nuevo en tu vida y esto será importante para ti, ya que te beneficiará en todos los aspectos. Te llenas de valor para poner en práctica todo aquello que antes no te atrevías a probar. No dejarás que nada ni nadie se interponga en tu camino. Números de suerte: 1, 8, 11.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La energía planetaria te impulsará a sentirte muy independiente y te ayudará en la búsqueda de tu placer personal. Tendrás que tener mucho tacto para que los demás no rechacen tu manera de manifestar tus ideas. Tus intereses han ido cambiando y tu vida va tomando otro rumbo. Números de suerte: 11, 6, 31.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Reconoce que no puedes estar en guerra contigo mismo y con el mundo. La paciencia y la comprensión serán tus mejores armas. No quieras controlar la vida de nadie, ni vivir tu vida a través de otros. Gozarás de mucha popularidad entre tus familiares. Recibirás sorpresas agradables. Números de suerte: 16, 9, 49.