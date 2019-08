Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del lunes 19.08.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Te sorprenderá que la opinión que tienen los demás de ti no es la que tú creías. Si no puedes dar con las soluciones a tus problemas debes de pensar en buscar la ayuda de un experto. El trabajo en conjunto y con la ayuda que los demás puedan aportar, será la mejor manera de proceder. Números de suerte: 31, 14, 12.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Las obligaciones se te hacen pesadas y difíciles de cumplir ya que lo que deseas es pasarla bien y divertirte lo más posible. Estas con planes de fiesta. No tomarás en serio ninguna relación sentimental ya que tu espíritu libre rechazará todo tipo de compromiso a largo tiempo. Números de suerte: 7, 20, 18.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Se impone ser objetivo y dejar a un lado los egoísmos. Ten presente que lo que ahora cosechas es lo que te dará frutos en el futuro. Los deseos de compartir y sentirte amado por tus seres queridos son muy necesarios para ti. Buscarás el respaldo, el cariño y el amor que te motive a seguir adelante. Números de suerte: 11, 2, 8.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu vida íntima se enfatiza haciéndote buscar un ambiente familiar. Muchos serán los que se inclinarán a establecerse en una relación sólida que les brinde seguridad emocional y económica. Surgen cambios que te ayudarán a ser más realista en lo que a tus relaciones se refiere. Números de suerte: 12, 10, 6.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Sientes la necesidad de romper con la rutina para dar un toque de color a tu vida que en estos momentos está algo aburrida. Se presentan oportunidades para crecer, madurar y fortalecer tu espíritu. Es momento de aprender algo nuevo que expanda tu intelecto. Números de suerte: 29, 6, 41.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Revisa tus planes para que todo te salga según lo planificado y no te topes con sorpresas. No esperes más y comienza eso que has estado pensando hacer y que por alguna razón u otra no has podido o no has querido hacer. Es momento de actuar, de empezar, de vencer el miedo al fracaso. Números de suerte: 5, 42, 8.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Las esperanzas de una vida mejor, de cambios positivos en tu vida se hacen realidad y esto será antes de lo que imaginas. Tu energía se renueva trayendo consigo, nueva vida y mayores logros. Brillarás como una estrella y los demás tendrán que abrirte paso, cooperar o seguir tus planes. Números de suerte: 25, 16, 42.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Nuevos planes y proyectos llevándote a sentirte algo perdido y confundido. No dejes que la ansiedad y los nervios te saquen de tus casillas y pierdas el control. Lo importante ahora es que te relajes para que logres poner tus pensamientos en orden. Números de suerte: 8, 10, 26.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Fortalece tu autoestima para que puedas laborar efectivamente y llevar a cabo decisiones importantes en tu vida. Es momento de reconstruir, de empezar nuevamente. Algo que te molesta, algo difícil termina para ti. Esto traerá por consecuencia cambios en el modo de ver la vida. Números de suerte: 23, 7, 19.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Expandes tu horizontes ya sea viajando, conociendo nuevas personas o estudiando. Lo importante para ti en estos momentos es aprender algo nuevo, diferente, que estimule tu intelecto y te llene de energía. Excelente día para comenzar alguna disciplina de ejercicios. Números de suerte: 15, 25, 38.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

No dejarás que nadie haga las cosas por ti. Esto será evidente ante los ojos de las personas que comparten tu vida tanto en el aspecto familiar como profesional. Te invadirá una sensación de seguridad muy grande, lo que te hará sentir confiado de las decisiones que estés tomando ahora. Números de suerte: 3, 5, 29.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Pones toda tu atención en tus posesiones materiales. Buscas formas de cómo invertir tu dinero en cosas de valor y que a la misma vez puedan dejarte beneficios económicos. Entras en negociaciones con otras personas, ya sea en el plano material como sentimental. Números de suerte: 4, 15, 30.