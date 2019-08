Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 22.08.19

Aries, Leo y Sagitario: Predicciones para el 2019 por Walter Mercado Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019. Up Next × SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

No malgastes tus energías tratando de convencer a otras personas de que tú estás en lo cierto. Permite que sea el tiempo el que te dé la razón. Desarrolla paciencia pero sobre todo las estrellas te aconsejan que seas perseverante. Pasa por alto los detalles que te roban tiempo y energías. Números de suerte: 7, 14, 20.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Toma las cosas con calma. Últimamente has estado de un lado para otro sin tomar descanso alguno. Aprovecharás mejor tu tiempo si te organizas desde temprano y si te mantienes fiel a tus planes. Un asunto de dinero se resuelve a tu favor y en el amor no faltará quien te cause dolores de cabeza. Números de suerte: 44, 9, 5.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

No sigas evadiendo aquello que necesitas resolver. Se impone en tu vida la paz, la tranquilidad, y esto solo te llegará por medio del perdón hacia los demás y hacia ti mismo. Simplifícate la vida, Géminis. Dedícate a dar amor. Busca el balance, no te vayas a los extremos. Números de suerte: 43, 9, 15.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Estarás algo aventurero y con muchas ansias de libertad lo que te llevará a ser muy escurridizo en cuanto a formalizar uniones de índole sentimental. Piensa bien las cosas. Quieres jugar todas las bases en el juego del amor y al final saldrás perdiendo si no lo tomas con mayor seriedad. Números de suerte: 31, 29, 8.

SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu imaginación se exalta por lo que es buen momento para poner en marcha ese proyecto que consideras un tanto loco o fuera de lo común. Ten presente que si no haces el intento nunca sabrás si lograrás el éxito. Diversifica tus intereses para que pongas un poco de acción en tu diario vivir. Números de suerte: 35, 15, 3.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Aquellos que han sufrido una larga enfermedad entran en un periodo de excelente recuperación. Vive plenamente el presente. Todo aquel que llegue a tu vida te dará una lección o te traerá un mensaje que te llevará a ponerte en contacto con tu verdadera esencia. Números de suerte: 17, 4, 16.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tus sueños para el futuro cobran suma importancia para ti en estos momentos. Buscas un centro de apoyo en donde puedas establecerte, sentirte estable, feliz y pondrás todo tu empeño para lograrlo. Asuntos de familia que necesitan ser discutidos, hablados o establecidos están bien aspectados. Números de suerte: 42, 37, 21.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Reconocen tus esfuerzos, tu trabajo y se te ofrecen nuevas oportunidades para expresar tus talentos. La comunicación, las discusiones constructivas te llevaran a organizarte y a lograr lo que deseas. Dinero te llega de fuentes inesperadas. Continúa dando lo mejor de ti. Números de suerte: 23, 5, 25.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tu confianza, tu apariencia y tus renovadas energías serán la combinación perfecta para que obtengas el éxito. La ayuda de familiares y amistades no te faltará. Tu pareja resentirá tu falta de atención ya que estarás muy ocupado. Todo cambio será muy productivo. Números de suerte: 32, 42, 10.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se te dará lo que siempre habías anhelado. Tu personalidad experimentará una transformación total. Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repetirá para que le des solución. Descubrirás secretos y aspectos ocultos de tu existencia. Traumas y obsesiones desaparecen de tu mente. Números de suerte: 24, 11, 13.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Escoge aquellas personas en tu vida que compartan tus mismos intereses, gustos e ideales. Esto hará que cualquier actividad o trabajo que lleves a cabo sea placentera y de buenos resultados. Si no estás a gusto con lo que estás realizando te sentirás frustrado y amargado. Números de suerte: 16, 7, 14.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Tu palabra sabia, directa y convincente te lleva a resolver efectivamente todo conflicto de trabajo o personal. Te sentirás con mucha confianza en ti mismo y sabrás qué hacer y decir en el momento preciso. Aprovecha para poner las cosas en su lugar y aclarar malos entendidos. Números de suerte: 17, 46, 20.