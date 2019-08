Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 23.08.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

El Sol enfoca su luz, su energía hacia todo lo que esté relacionado con tu salud. Te sentirás lleno de energía y vitalidad, Aries. Serás un torrente de energía pura. Tu magnetismo personal aumenta como nunca antes. Podrás mover montañas ya que te recuperarás de todo con gran facilidad. Números de suerte: 16, 4, 20.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Estarás en las de divertirte como nunca antes. Aprovecha toda invitación que te hagan ya que tú serás el alma de la fiesta. En donde quiera que te encuentres te destacarás, dejarás sentir tu presencia como nunca antes, gracias al Sol, que se mueve hoy a tu quinta casa salpicándote juventud. Números de suerte: 1, 45, 8.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Tus mejores momentos serán ahora en tu hogar ya que tienes al Sol iluminando con toda su luz al mismo. Ponle tu toque especial a todo, tanto a la decoración como a todo plato de comida que confecciones. Es momento de demostrar tus dotes de buen anfitrión y excelente organizador. Números de suerte: 17, 4, 32.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu palabra recibe la energía del Sol. Es el mejor momento para comunicar tu amor a los demás. El amor, si aún no tienes pareja se encuentra rondando. Busca que encontrarás lo que tanto has esperado. No caigas en exageraciones en lo que al dinero se refiere. Gasta pero con moderación. Números de suerte: 50, 3, 12.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Muchos se lamentan por falta de dinero pero a ti no te faltará. Oportunidades económicas se presentan para aumentar tus ingresos con el Sol en tu segunda casa. Será un periodo muy fructífero en el que deberás aprovechar para invertir inteligentemente y multiplicar tus ganancias. Números de suerte: 43, 22, 8.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Felicidades Virgo, el Sol entra en tu signo y te ilumina con todo su esplendor. Te encuentras de fiesta destacándote entre todos como nunca antes. Tu fuerte personalidad impactará a muchos. Si aún no tienes pareja lánzate a la conquista ya que ahora irradiarás belleza, y sensualidad. Números de suerte: 5, 23, 41.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Te encontrarás ahora más espiritual y caritativo que de costumbre. Tus deseos de ayudar a otros se enfatizan llevándote a envolverte en actividades que beneficien a los demás. Gustarás ahora de compartir en grupo y de llevar a cabo proyectos especiales. Números de suerte: 8, 21, 19.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu trabajo y placer se mezclan gracias a la energía del Sol en tu casa once. Tienes un espíritu festivo, que no te abandona aun cuando sabes que te quedan muchas cosas por resolver en lo que a tus labores se refiere. De alguna manera encontrarás llegar a un término medio. Números de suerte: 6, 30, 11.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Una persona del extranjero te invita, te abre las puertas de su hogar para que la visites. Atrévete a hacer aquello que nunca has intentado. Es tiempo de nuevas aventuras y de cambios ya que el Sol ha entrado en tu casa diez. Ten fe, se te están realizando tus sueños. Números de suerte: 10, 4, 31.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

El Sol ilumina tu casa de los viajes y lo relacionado con el extranjero. Es momento de ponerte en movimiento, de decirle sí a la vida y de explorar nuevos territorios y aprender de otras culturas. Entierra el miedo y la indecisión o te quedarás estancado en el tiempo. Ponte en acción. Números de suerte: 7, 40, 27.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Periodo excelente para leer y buscar información sobre esas cosas espirituales que llaman tanto tu atención. No pongas en duda aquello que presientes en relación a una persona que labora junto a ti. Tu intuición, ese sexto sentido que siempre te lleva a estar en lo correcto, se enfatiza. Números de suerte: 38, 2, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

El Sol entra hoy en tu casa del matrimonio o las uniones enfatizando las mismas, por lo que si tienes planes con tu pareja te encuentras en el mejor momento para llevarlos a cabo. En tu área del trabajo también te beneficias con esta energía solar ya que podrás contar con la colaboración de todos. Números de suerte: 33, 28, 5.