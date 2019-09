Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del martes 03.09.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Responsabilízate por tus acciones y hazte cargo por completo de tu vida. Lucha por tus sueños, por tus ideales, por tu futuro y el de tus seres queridos. Sé perseverante. Piensa siempre que tú mereces lo mejor y que puedes lograrlo porque estás capacitado para triunfar. Números de suerte: 4, 51, 12.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Aléjate de toda persona que trate de impresionarte u obligarte sutilmente a hacer algo de lo que tú no estés sumamente seguro. Lo relacionado a las finanzas se exalta. Toda oferta que te hagan en cuanto a compra, venta o inversiones en el extranjero, analízala detenidamente. Números de suerte: 9, 42, 19.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Busca en tu interior la fuerza que te ayudará a lograr tus objetivos. Desarrolla paciencia pero sobre todo determinación. No pongas todas tus esperanzas en esa persona o en ese proyecto que por el momento se muestra algo incierto. Ten fe, que tu camino hacia el éxito se irá iluminando. Números de suerte: 41, 26, 12.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu corazón te habla, préstale atención, escúchale. Se impone que te ocupes de tus relaciones personales. Ponte de acuerdo con tu pareja o compañero. Cede y pide tiempo para que puedas exponer tus inquietudes. No te dejes influenciar por quien sutilmente trata de manipularte. Números de suerte: 17, 43, 6.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Recibirás sorpresas agradables que aumentarán tus arcas como nunca antes soñaste. Te llegarán cartas o llamadas del extranjero que te hablarán de logros, éxitos o de nuevas oportunidades de progreso. Aquel o aquella que te ama te apoyarán en todo lo que desees realizar. Números de suerte: 38, 19, 2.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Adáptate a las circunstancias del momento presente. Te espera un día largo, difícil y algo complicado pero tú sabrás ingeniártelas para sobrevivir el mismo. Tendrás que revestirte de paciencia y pasar por alto aquellas cosas que tú sabes podría provocar la guerra en tus relaciones personales. Números de suerte: 20, 5, 2.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Espera muchos cambios positivos especialmente en tu área del trabajo Económicamente te llegará dinero de fuentes inesperadas, o sea, te cae maná del cielo para que lo aproveches bien. Pon en acción todo lo que tengas en mente realizar. Dale forma real a tus ideas. Números de suerte: 29, 35, 4.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Una influencia femenina; madre, amiga, hermana, te será de gran ayuda al momento de necesitar consejos como también al llevar a cabo tus planes. Las campanas suenan para ti en lo relacionado al amor. Escucharás esas palabras que por tanto tiempo has deseado escuchar. Números de suerte: 16, 5, 38.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Aprovecha la energía planetaria positiva que te rodea para emprender nuevos proyectos. Lleva a cabo una revisión de tus relaciones personales. Elimina de tu vida a todas esas personas o situaciones que de alguna manera han sido un problema en el pasado. Números de suerte: 22, 11, 8.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Alimenta tu mente y corazón con mucho amor. No sirvas de puente a comentarios fuertes o perturbadores que podrían perjudicar a una persona que tú aprecias mucho. No participes de la intriga, lo falso o lo oscuro. Lleva a cabo un acto de caridad hacia quien se encuentre necesitado. Números de suerte: 1, 9, 14.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Realizarás que te has echado encima más responsabilidades de las que realmente te corresponden, especialmente para con tu familia o amistades cercanas. Este será para ti un día de mucha actividad. Cuídate de querer hacer más de lo que puedes, no te excedas, no te vayas a los extremos. Números de suerte: 10, 6, 35.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Satúrate de pensamientos positivos y cambia esos canales mentales que siempre dan lo mismo y no te permiten progresar. Ignora chismes, comentarios o habladurías. No juzgues, no critiques lo que no conoces bien a fondo. Mantente neutral ante toda situación que te presente. Números de suerte: 35, 8, 2.