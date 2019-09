Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 20.09.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Excelente día para embellecer, decorar o diseñar tu medio ambiente o lugar de trabajo. Las relaciones públicas favorecen tu negocio o tu comunicación con personas importantes y de mayor rango que tú. Un romance puede iniciarse con una persona relacionada con tu profesión. Números de suerte: 7, 15, 38.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu visión del mundo se expande. Entiendes mejor la posición y los sentimientos de aquellos con quienes compartes tu vida. Recobras la armonía que habías perdido con alguien muy cerca de ti. En relación a tu trabajo o profesión espera reconocimientos tanto a nivel laboral como financiero. Números de suerte: 25, 28, 15.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Podrás expresar tus preocupaciones y tus pensamientos sin temor al rechazo. No dejes que el pasado influya en lo que puedas hacer en el momento presente. Son diferentes tiempos y diferentes circunstancias. Es momento de reunirte con tu familia y resolver asuntos pendientes. Números de suerte: 32, 5, 20.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Te mantendrás hoy ocupado en proyectos útiles por lo que podrás lograr cosas maravillosas. No quieras saltar de un lado para otro, concéntrate en lo que estás haciendo para que no pierdas tu rumbo. Distraerte haciendo cosas placenteras y relajantes será un bálsamo para ti. Números de suerte: 4, 34, 5.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Un suceso o experiencia te hará aprender algo de tu relación y de los sentimientos que tienes por esa persona tan especial para ti. Toda experiencia será muy positiva en todos los sentidos. Experimentas deseos de conocer algo nuevo y diferente, visitar lugares nunca vistos por ti. Números de suerte: 6, 45, 5.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Te encuentras en un periodo socialmente activo y de mucha comunicación a nivel de sentimiento. Te serán placenteras las conversaciones con amigos y familiares. Examinas tus metas y estarás dispuesto a mejorar tus actitudes. Los jóvenes o niños alegrarán tu vida. Números de suerte: 3, 12, 20.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Estarás sensitivo e intuitivo. Lo más importante en estos momentos es tu hogar y tu familia. Cuida de no pedir y exigir más de lo que tú puedes ofrecerles a ellos. Una figura maternal influenciará en tus decisiones. Buscarás la aprobación de aquellos que significan mucho para ti. Números de suerte: 8, 16, 14.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Muy pronto verás los frutos de tu excelente labor. Alguien muy cerca de ti te regala unas vacaciones las cuales disfrutarás intensamente. La suerte está ahora de parte tuya y el amor dirá presente si no tienes pareja. Tus esfuerzos en tu trabajo no pasarán desapercibidos. Números de suerte: 10, 18, 24.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tus relaciones íntimas se intensifican. Toda relación de amor que comience ahora dejará huellas en tu alma. Salen a flote defectos y virtudes para que se conozcan mejor. Te beneficiarás de lo que recibas de otras personas o por gestiones financieras que lleves a cabo con tu pareja. Números de suerte: 33, 9, 17.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Muchos quedarán impresionados con tu excelente labor. No obstante sé consciente de no querer dominar ni imponer tu modo de ser en otros. Cuídate de no caer en argumentos o discusiones con personas queridas en tu vida. Es el momento de demostrar lo que eres capaz de lograr. Números de suerte: 19, 21, 10.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Es momento de negociar y darle forma a cualquier proyecto que tengas en mente. Tendrás que definir lo que verdaderamente tiene valor para ti. Escoge qué viene primero, lo material, lo intelectual o lo espiritual, para así definirte y expresar a otros tus motivaciones y deseos. Numero de suerte: 1, 48, 13.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Tu salud mejora, pero tendrás que mantenerte alejado de los dulces y las grasas saturadas. Ten presente que todo en exceso tiene sus complicaciones. Estarás dispuesto a trabajar en conjunto para el bienestar de todos. Sabes lo importante que es llevar a cabo una linda labor de amor. Números de suerte: 51, 44, 22.