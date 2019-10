Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del martes 01.10.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Comienza el mes de octubre haciendo un recuento de lo que ha sido hasta ahora tu vida y lleva a cabo los cambios que sean necesarios para mejorarla. No sigas de espalda a la verdad. No te deprimas tan fácilmente cuando encuentres algún obstáculo en tu camino. Tú puedes lograr imposibles. Números de suerte: 3, 9, 11.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Excelente periodo para hacer espacio en tu agenda y dedicarte en cuerpo y alma a tu persona. Pon en práctica los deseos de hacer algo nuevo con relación a tu bienestar físico y emocional. Te recomiendo un nuevo plan de dieta y ejercicios y lo debes empezar lo antes posible. Números de suerte: 32, 8, 21.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Retírate por el momento de tu papel de ángel guardián. Alguien de tu familia te trae sus problemas para que se los resuelvas. La mejor actitud que puedes asumir es dejar que aprendan por cabeza propia. Inversiones, especialmente en propiedades o bienes raíces, están bien aspectadas. Números de suerte: 5, 20, 1.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

El éxito y la felicidad están a tu lado. Prográmate para tener éxito. No te permitas tener ni un solo pensamiento negativo. Abre tu corazón y recibe con amor todos los días las cosas buenas que la vida te regala. No habrá prueba por dura que ésta sea, que tú no logres superar en la vida. Números de suerte: 18, 13, 9.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Es tiempo de compartir en todos los aspectos. Tu ambición positiva te impulsará tras aquello que te saque de la rutina. La confianza que has desarrollado en ti mismo se fortalecerá. La buena suerte te llegará a través de otras personas como lo son amigos, pareja o socios. Números de suerte: 33, 24, 18.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

No cometas una y otra vez los mismos errores. Se impone llevar a cabo cambios en la administración de tu dinero y esto debe de ser lo antes posible. Aléjate de las tentaciones para que puedas tener más dominio de ti mismo. Sácale el mejor provecho a las fuertes experiencias. Números de suerte: 8, 4, 27.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Todavía te encuentras a tiempo para poner en acción las promesas que te hiciste y que has dejado en el olvido. Haz un esfuerzo por salir adelante y lograr tus propósitos. La suerte, tanto en el dinero como en el amor, está de parte tuya. Atrévete a arriesgarte en lo desconocido. Números de suerte: 5, 1, 30.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Las estrellas enfatizan en ti la necesidad de relacionarte con otras personas. Estarás más suave, dócil y cariñoso que de costumbre. Llevarás la paz a aquellos seres que viven en la discordia. Estarás sumamente atractivo y tendrás el poder de persuadir o convencer con tu palabra. Números de suerte: 21, 17, 5.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No esperes que otros lo hagan por ti y recibe el día con alegría y agradecimiento. Alguien que pertenece a tu pasado cobra nueva vida. Ten mucho cuidado con esas falsas promesas. Excelente periodo para llevar a cabo cambios en tu hogar y en lo que a tu trabajo se refiere. Números de suerte: 36, 3, 10.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se exalta todo aquello que esté relacionado con nuevas empresas, negocios o inversiones a corto y largo plazo. Dile sí a esas ideas que tienes en mente. Aquellos que no te conocen bien desconfiarán de ti pero sabrás demostrarles que tú eres todo un triunfador. Números de suerte: 1, 20, 4.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Aquellos que te quieren y que siempre han dicho presente en tu vida se unen, se comunican y se identifican más contigo. El amor que has dado a otros se multiplica. Se te concede un deseo que has estado guardando y comienzas a ver los cambios en tu vida que por tanto tiempo has deseado. Números de suerte: 26, 13, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Manifiesta tu espíritu fuerte, luchador y supera esa pequeña crisis que te aqueja. Ve en busca de ese buen amigo para conversar e intercambiar ideas. Una buena dosis de ejercicios te levantará el ánimo. Elimina la indecisión en tu vida, ya que parecerá que no sabes a dónde dirigirte. Números de suerte: 9, 2, 15.