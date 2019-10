Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 05.10.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Enfrenta los problemas con valentía. No te desesperes ya que podrías cometer errores que atentarán contra tu seguridad económica. Establece un plan y sigue al pie de la letra lo que tú mismo consideras exitoso para ponerte a día en tus asuntos personales y financieros. Números de suerte: 38, 4, 16.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

No le seas infiel a quien ha depositado su confianza en ti. Ten bien presente que la verdad siempre sale a la luz y si mientes y engañas, al final el único perjudicado serás tú. No creas que es sabio tratar de jugar todas las bases en lo que se refiere al amor. El verdadero amor, no engaña, no traiciona. Números de suerte: 33, 12, 28.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Se impone que te relajes, que te retires a tu santuario de paz cuando te sientas tenso, que no escuches nada negativo ni te envuelvas con personas problemáticas. Tu buena salud debe ser siempre tu mayor prioridad ya que sin la misma no puedes disfrutar de la vida a plenitud. Números de suerte: 15, 1, 22.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Te toca mostrar tu lado fuerte para que los que están a tu lado te respeten. Si observas detenidamente la conducta tuya realizarás que la mayoría de tus supuestos problemas no te pertenecen. Comienza en este mismo instante la repartición y libérate de preocupaciones inútiles. Números de suerte: 19, 4, 22.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Controla tu impulsividad o podrás herir, aunque no te des cuenta, los sentimientos de aquellos que te quieren. Recapacita, ponte en el lugar de la otra persona antes de juzgarla. En lo referente a tu trabajo te llegan nuevas obligaciones pero también buenas recompensas económicas. Números de suerte: 12, 8, 3.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Esa persona mayor que demanda tanto de ti, tiene que entender que tú también tienes derecho a volar con alas propias, y que es necesario para tu crecimiento, que comiences a tomar tus propias decisiones. Ve pensando en independizarte si es que aún no lo has hecho. Números de suerte: 50, 8, 14.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Es momento de cuidarte en el aspecto físico y tú mismo sentirás la necesidad de llevar a cabo cambios en tu persona como por ejemplo un nuevo color de pelo, o un corte diferente al que hasta ahora has llevado. No importa lo que hagas de seguro lograrás resaltar tu encantadora personalidad. Números de suerte: 5, 20, 13.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Gente envidiosa a tu lado, pero aquel o aquella que esté en las de mortificarte le caerá encima por partida doble todo lo negativo que te desee. Tienes ángeles de luz cuidándote, guardándote de todo mal, así como también familiares que siempre te tienen en sus oraciones. Números de suerte: 40, 2, 37.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tómate un descanso en el aspecto emocional. Sumerge tu mente en una buena lectura o relájate escuchando música. Deja todo a la casualidad, que todo surja espontáneamente sin planificación alguna de parte tuya. No te compliques la vida resolviendo problemas de otros. Números de suerte: 5, 11, 19.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se impone que prestes atención para que acabes de entender o aprender, que de nada te sirve nadar en contra de la corriente. Algo que deseas con toda el alma podría darse para ti pero no por esto creas que te conviene ya que consigo traerá mayores responsabilidades. Números de suerte: 49, 25, 17.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tu espíritu aventurero nunca descansa ya que tú eres amante de la acción en todo el sentido de la palabra. Apenas te acabas de recuperar de algo que sacudió tu vida y ya estás poniendo en acción las ideas que tenías en mente para balancear tu presupuesto económico. Números de suerte: 11, 3, 46.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Estarás ahora muy atractivo y popular. Es momento de expandir tu círculo social asistiendo a toda actividad, bien sea de trabajo o entretenimiento. La suerte está contigo en los juegos de azar pero te corresponde a ti cuidarte de caer en exageraciones ya que todo extremo es perjudicial. Números de suerte: 50, 13, 2.