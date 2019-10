Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del martes 08.10.19

SHARE COPY LINK

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Venus se ubica en tu casa octava. Toda relación de pareja será más intensa, romántica y sensual. Así como atraerás el amor, así atraerás también el dinero que te llegará por medio de tu pareja bien sea de negocio o sentimental. Se activan tus musas creativas y esto se reflejará en tu trabajo. Números de suerte: 30, 6, 12.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

SHARE COPY LINK

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Venus derrama su energía positiva en las lides del amor. Toda unión o matrimonio está muy favorecido. Entras en un periodo donde te enfrentarás a situaciones en las que tendrás que lidiar con personas difíciles pero con mucho tacto y dosis masivas de paciencia lograrás calmar la situación. Números de suerte: 3, 29, 11.

SHARE COPY LINK

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Presta atención a las opiniones o ideas de los demás, y ponte receptivo a los consejos de otras personas. Venus, en tu casa de la salud, te lleva a recuperarte rápidamente de cualquier achaque que te esté afectando. Aun así, mantente al tanto de todo aquello que te beneficie en salud. Números de suerte: 29, 17, 3.

SHARE COPY LINK

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Venus se mueve hoy hacia tu quinta casa del zodiaco, dotándote de encanto y carisma para conquistar hasta el más difícil de los corazones. Estarás en las de pasarla bien junto a tus amistades. Energía, tanto física como mental, no te faltará para realizar lo que deseas. Números de suerte: 18, 5, 32.

SHARE COPY LINK

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Se mueve Venus hacia tu cuarta casa del zodiaco, la del hogar. Energía y sentimiento se mezclan para que puedas disfrutar de tu familia como nunca antes. Te ocuparás ahora de crear las condiciones necesarias para que todos compartan, se diviertan y se unan más como familia. Números de suerte: 40, 15, 34.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Poseerás el don de cautivar a otros con tu palabra ahora que Venus, el planeta del amor y la belleza, se mueve a tu casa que rige la comunicación. Aprovecha este aspecto para poner paz en tu hogar, en tu trabajo, en el ambiente que te rodea. Permite que sea el amor el que te guíe en la vida. Números de suerte: 8, 20, 14.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Venus entra en tu casa del zodiaco que rige el dinero. Recibirás ahora ofertas o nuevas oportunidades para progresar financieramente. El dinero fluirá hacia ti sin tropiezos. Marte, en tu casa de la comunicación, te lleva a pedir, a demandar aquello que tanto necesitas para ser exitoso en lo que deseas. Números de suerte: 33, 2, 15.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Las puertas del amor se abren para ti ahora que Venus, el planeta del amor y la amistad, entra en tu primera casa. Vas a resplandecer y llamar la atención de todos. Estarás en las de buscar nuevas vías para hacer dinero, bien sea por medio de las artes o algún trabajo extra que se presente. Números de suerte: 40, 11, 25.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Venus, en tu casa de la espiritualidad, te dotará de compasión y amor por los demás. Irás tras aquello que deseas de corazón y no habrá barreras que no puedas vencer. Sentirás la necesidad de ayudar a aquellos menos afortunados. Te llenará de satisfacción saber que eres útil a la humanidad. Números de suerte: 39, 4, 27.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

No podrás callar más aquello que te molesta. Dirás tus verdades sin importarte las consecuencias. Venus viene al rescate creando circunstancias favorables en tu lugar de trabajo. Fluye con la corriente y no comentes aquello que no conoces bien. Evítate problemas. Números de suerte: 45, 21, 10.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Venus favoreciendo para ti todo aquello que tenga que ver con empresas, negocio o vida profesional. Estarás en las de trabajar en armonía con los demás. Jefes o superiores te apoyarán en tus decisiones. Hay mucha energía positiva rodeándote e impulsándote a perseguir tus metas. Números de suerte: 12, 41, 19.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te llenas de mucha energía positiva. Lucharás por realizar tus sueños, no importa el trabajo o las horas extras que tengas que trabajar para lograrlo. Venus te abre los caminos del amor. Excelente periodo para buscar pareja y disfrutar todo lo que sea belleza y naturaleza. Números de suerte: 44, 15, 27.