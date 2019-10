Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 24.10.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Las relaciones familiares mejoran notablemente ahora que te encuentras más persuasivo y menos dominante con los demás. Te expresarás y te comunicarás con mucha facilidad. Todo lo relacionado a la escritura o comunicación verbal de una manera artística se exalta. Números de suerte: 8, 20, 15.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

La energía planetaria te arropa. Querrás hacer más de una cosa a la misma vez y te será difícil llevarlas a su final. Estarás abierto a relaciones que despierten tu interés, rodeándote de buenas y variadas amistades. No te precipites a tomar decisiones finales. Piensa bien todo paso a dar. Números de suerte: 37, 45, 33.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Te interesas por cosas y personas que antes te eran indiferentes. Te saldrás ahora fuera de lo rutinario y buscarás concentrar tu energía en algo completamente diferente. Tú eres un ser muy creativo y ahora lo serás más aún. La música, la pintura y las artes gráficas serán tus campos favoritos. Números de suerte: 27, 30, 25.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Estarás un tanto filosófico y espiritual y buscarás la verdad que cambiará tu manera de pensar y ver la vida. Tu intuición se exalta como nunca antes. Te atraerá todo lo que tenga que ver con culturas extranjeras, países exóticos y lejanos por lo que te verás tentado a viajar al extranjero. Números de suerte: 33, 7, 16.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Calma, Leo. Te enojarás muy fácilmente, pero a la misma vez recuperas tu estabilidad de la misma manera. Estarás muy independiente en tu forma de pensar y muy rápido a exponer tus ideas. Ten mucho cuidado y no digas cosas de las que luego tengas que arrepentirte. Números de suerte: 1, 4, 35.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

La energía planetaria te inspira ahora a decorar, a rodearte de cosas bellas, diferentes, únicas y especiales. El amor te ronda y aunque te encuentras algo resbaladizo y difícil de atrapar, te verás envuelto en las redes del amor. Concederás un poco de tu libertad a cambio de estabilidad por largo tiempo. Números de suerte: 1, 27, 4.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Observa bien tus estados de ánimo ya que podrían estar relacionados a tu salud. No te calles nada, expresa tus sentimientos con cariño, no los guardes dentro de ti. Es importante cuidar tu mundo emocional y mental envolviéndote en actividades que te permitan liberar tensiones. Números de suerte: 7, 13, 9.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Te mostrarás ahora un tanto rebelde a la hora de aceptar costumbres y dogmas que otros quieren imponerte, Escorpio. Revisa tus planes de viaje antes de salir para que te evites problemas, retrasos o accidentes. Los casados tendrán diferencias de opiniones con sus suegros. Números de suerte: 29, 41, 5.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Querrás expresar tu cariño a todo aquel que comparta tu vida Buscarás gozar de los placeres y dejar a un lado responsabilidades aunque sea por unas horas. Mucho cuidado de dejarte llevar por la buena comida y los postres deliciosos ya que podrás adquirir unas libritas de más. Números de suerte: 8, 10, 42.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

No exijas lo que no puedes dar. Tus amigos son pocos pero muy leales a tu persona. No pongas en riesgo su amistad. Dirige tu energía hacia algún campo creativo. Si no tienes suficientes cosas en qué poner tu mente podrías tornarte algo inflexible y enojarte con mucha facilidad. Números de suerte: 10, 4, 49.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Te encuentras cerca de conseguir lo que tanto has estado buscando. Un amigo o compañero te dará su ayuda desinteresada, acéptala sin restricciones. No tengas miedo a las demostraciones de amor y supera esas experiencias pasadas que te han dejado un tanto cauteloso. Números de suerte: 16, 5, 23.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Te encuentras muy sociable, amigable, conversador y atractivo. Buscarás estar rodeado de amigos así como también de conocer gente nueva y divertida que aporte alegría a tu vida. En cualquier reunión o fiesta serás el centro de atención. Te anotas logros en el sector financiero. Números de suerte: 21, 35, 50.