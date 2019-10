Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 26.10.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Descubrirás secretos y aspectos ocultos de una persona a la que hace poco conociste. No hables ni comentes nada negativo de esa persona. Si no tienes nada bueno que decir, calla. No te fíes de nadie por el momento. Mantente a distancia de lugares y personas extrañas. Números de suerte: 19, 12, 30.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Proponte responsabilizarte por tus acciones y hacerte cargo de tu vida. Lucha por tus sueños, por tus ideales, por tu futuro y verás que todo lo demás irá cayendo en su lugar. Sé perseverante y nunca te des por vencido. Piensa siempre que tú te mereces lo mejor y que puedes lograrlo. Números de suerte: 15, 9, 34.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Se más consciente de todo lo que te rodea. Abre bien los ojos. Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repite para que le pongas punto final y te entregues a nuevos comienzos. Cuídate de quien entra a tu espacio. Ten presente que no todo el mundo es lo que aparenta ser. Números de suerte: 8, 50, 2.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Expande tu círculo de amistades, Cáncer, ya que tienes la energía planetaria apoyándote en el mundo de las amistades y lo social. Sacúdele el polvo a la ropa de salir o ve de compras para que te pongas al día en la moda. Arréglate, viste tus mejores galas y a divertirte en grande. Números de suerte: 9, 50, 3.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

No des opiniones en donde no te las han pedido. Independízate emocionalmente. La convivencia estrecha con tus familiares podría estar creando tensiones que en cualquier momento podrían convertirse en una situación difícil de soportar. Aléjate, cede y exige espacio. Números de suerte: 11, 4, 33.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Lo negativo en el amor se aleja y estás en mejor disposición de establecer nuevas relaciones afectivas. Cultiva tu buena fe y tu buen corazón, pero con la mente bien despierta para que no abusen de ti. Fomenta la buena comunicación en tus relaciones y pídele a tu pareja que sea sincera. Números de suerte: 23, 5, 26.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Irás en busca de otros lugares donde echar nuevas raíces. Es tiempo de nuevos comienzos y tu espíritu aventurero no se hará esperar para lanzarse en nuevas aventuras. Un familiar cercano se prestará voluntariamente a ayudarte en lo que necesites. La suerte estará de parte tuya. Números de suerte: 32, 12, 6.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Desarrolla paciencia y determinación. No pongas todas tus esperanzas en esa persona o proyecto que por el momento se muestra poco seguro. Ten fe que tu camino se irá iluminando con la inteligencia Divina. Busca en tu interior esa fuerza que te ayudará a lograr tus propósitos. Números de suerte: 4, 31, 8.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Acepta feliz toda responsabilidad ya que tú sabrás lidiar con cualquier problema, no importa lo complicado que éste se presente. Sé puntual y cumple con lo prometido. Actúa con madurez y serenidad ante todo contratiempo. Oportunidades para progresar no faltarán. Números de suerte: 44, 17, 46.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Elimina de tu vida a todas esas personas y situaciones que han sido un problema en el pasado y que aún continúan afectándote en el presente. Aprovecha toda la energía planetaria positiva para emprender nuevos proyectos y relacionarte con gente de buenos sentimientos. Números de suerte: 2, 21, 7.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Un familiar cercano te pedirá un favor muy especial. Piensa bien lo que vas a decir. Con el tiempo todo volverá a la normalidad. Cuida y defiende aquello que te ha costado tanto esfuerzo y trabajo para conseguir, así como de mantener. Asuntos relacionados con dinero pasan a un primer plano. Números de suerte: 46, 3, 20.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Las campanas suenan para ti en lo relacionado al amor. Escucharás esas palabras que por tanto tiempo has deseado escuchar por parte de alguien muy especial. Una influencia femenina; madre, hermana o amiga te será de gran ayuda al momento de llevar a cabo tus planes o proyectos. Números de suerte: 36, 18, 4.