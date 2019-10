Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del lunes 28.10.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Sigues pasando por pruebas en el amor, pero al final será lo que más te convenga. Tú siempre tienes la opción de alejarte de aquello que te molesta y afecta. Tu iniciativa puede hacer realidad tus sueños una vez que te lo propongas. Deposita toda tu confianza en tu intuición y no te equivocarás. Números de suerte: 1, 4, 15.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Darás vida a un nuevo proyecto que te brindará reconocimiento entre tus compañeros de trabajo o entre tus amigos y familiares. La energía planetaria se encuentra muy fuerte llenándote de energía, pero a la misma vez poniéndote impaciente y muy volátil en tu temperamento. Números de suerte: 51, 28, 36.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Es momento de recobrar tus energías y también tu salud, si es que has venido sufriendo una dolama. La meditación y la conexión espiritual con tus seres de luz son parte importante para mejorar y acelerar tu recuperación. Todo viaje que realices por agua será de beneficio para ti. Números de suerte: 6, 45, 29.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Ten paciencia, todavía quedan cosas por resolver en tu mundo personal y tendrás que llegar a una solución convincente de tu parte. No te fijes en una sola cosa, abre tu mente a todo cambio positivo. La sinceridad para contigo mismo y para con tu pareja será la mejor base para la relación. Números de suerte: 13, 25, 1.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu apariencia personal es ahora la clave para hacer una buena impresión en aquellos que puedan darte una ayuda en lo profesional. Invierte dinero en ropa y accesorios que resalten tu elegancia y tu belleza natural. Ganarás la confianza de personas influyentes. Números de suerte: 28, 14, 9.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Todo lo que tenga que ver con el extranjero te beneficia ya sea un negocio o una relación personal. Te pondrás al día en una vieja deuda y esto te brindará mucha paz emocional. Tu salud se beneficia cuando tú haces y disfrutas de actividades y relaciones que exaltan tu espíritu. Números de suerte: 16, 20, 4.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Escucha bien las propuestas y lo que tienen que decir los demás antes de tomar una decisión. Alguien o algo del pasado regresa para revaluar una relación. Toma las cosas con calma y no te lances precipitadamente a tomar decisiones hasta que pase el momento de alegría y sorpresa. Números de suerte: 15, 39, 3.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Recibes la recompensa que te mereces por tus esfuerzos. Para ti no existirá en estos momentos nada que te limite de hacer lo que deseas. La energía cósmica enfatiza lo que tenga que ver con viajes, filosofía y religión. Es el mejor momento para llevar a cabo unas merecidas vacaciones. Números de suerte: 35, 6, 22.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

El dinero no te faltará y si usas tus influencias sabiamente aumentará. Recibirás ahora regalos que exaltarán tu belleza y personalidad. Entras en un periodo de cambios y de sorpresas. Si piensas con los pies puestos en la tierra y con lógica, todo te saldrá de maravillas. Números de suerte: 22, 8, 38.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se revelan respuestas a través de tus sueños, pon atención a los mismos. De las crisis y los problemas sacarás grandes lecciones. Todo empezará a resultar más placentero en tu hogar una vez que te sientas en control de la situación presente. El equilibrio emocional es importante para ti. Números de suerte: 16, 2, 19.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

El amor y todo lo que tenga que ver con el placer se exaltan. No te faltarán admiradores. Si no entiendes o te sientes confundido por alguna explicación que alguien querido te ha dado, exige que se te aclare y que te expliquen nuevamente, no te quedes con la duda. Números de suerte: 10, 5, 17.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Toma las cosas con calma y no dejes que ningún problemita te saque de tu centro ya que se presentarán retrasos e inconvenientes de última hora. Si te enfrentas a desacuerdos con tu pareja, haz un esfuerzo por no perder la calma. Si no puedes decir nada positivo, aléjate sin decir nada. Números de suerte: 1, 10, 8.