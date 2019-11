Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 02.11.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Lleva a cabo ese proyecto que por algún tiempo has estado aplazando y que te pide a gritos que lo desarrolles. Lánzate valientemente, sin temor alguno, a la conquista de todos tus sueños. Se presentan cambios muy beneficiosos aunque en el momento aparenten no serlo. Números de suerte: 12, 7, 2.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Espera pacientemente tu recompensa por todas tus labores. Pon en orden tus cartas, documentos y todo asunto legal que tengas pendiente. No seas tan obstinado tratando de imponer a la fuerza tus caprichos o antojos. Desarrolla más madurez y tolerancia hacia los que laboran junto a ti. Números de suerte: 3, 23, 6.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Te muestras más tolerante, adaptable y comprensivo para con los que te rodean. Estarás en mejor posición de llevar a cabo cambios necesarios en tu lugar de trabajo o en tu profesión sin que nadie se ofenda. Tus metas, tus sueños y aspiraciones personales se están realizando. Números de suerte: 39, 11, 33.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Desarrollas mayor agresividad hacia aquello que deseas lograr. Estás dispuesto a luchar por lo tuyo y a tu manera ya que tienes confianza en que triunfarás. No permitas que nada ni nadie interfiera en tu vida. Investiga, explora lo nuevo, lo diferente. Sonríele a la vida, Cáncer. Números de suerte: 6, 13, 42.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tienes sobre ti suficiente energía planetaria como para destacarte en lo que lleves a cabo. Te encumbras en lo profesional y como ser espiritual. La felicidad en el amor no te faltará porque has sabido ganarte el amor del ser amado. Sigue sembrando amor que cosecharás en abundancia. Números de suerte: 22, 15, 18.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Estarás ahora mucho más tolerante, cariñoso y comprensivo(a) para con tu pareja. No repitas viejos patrones y cancela en tu mente todo pensamiento destructivo. Un nuevo proyecto de trabajo te abre paso a nuevas experiencias. Gente seria, responsable te ayudarán a progresar. Números de suerte: 8, 14, 20.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

No te sigas cargando de energías negativas. Relájate, toma las cosas con calma. No seas tan extremista, Libra. Elimina de tu vida todo aquello que te agote o que te quite la energía. Busca la compañía de seres espirituales que te aconsejen y te guíen en el camino hacia tu paz interior. Números de suerte: 16, 36, 10.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Fundamenta tu vida en realidades, en el aquí y el ahora. Decide exactamente qué quieres sin importarte lo que opinen los demás. Profundiza más en los valores morales y los principios espirituales para que puedas descifrar exactamente qué quieres y hacia donde te diriges. Números de suerte: 10, 35, 21.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No aparentes lo que no sientes ya que toda falsedad se derrumba ante la verdad. Ponte en contacto con personas conocidas que se encuentran lejos de ti y que están dispuestas a ayudarte. Resuelve lo antes posible todo conflicto pasado para que puedas realizarte en el presente. Números de suerte: 42, 17, 4.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Lo artístico, lo bohemio, se exalta. Gustarás de expresarte libremente, sin censuras. Controla ese torrente de emociones o las mismas te podrían llevar a cometer locuras tanto en el plano personal como profesional. Asuntos relacionados con el extranjero, se enfatizan favorablemente. Números de suerte: 15, 3, 7.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Analiza bien todo documento a firmar. Cuídate de alguien que trata de engañarte o de aprovecharse de ti. Sé sincero al expresar tus opiniones aunque a algunos no le agrade. Tómate tu tiempo en lo relacionado a contratos, cuentas, negocios o asuntos de corte y abogados. Números de suerte: 1, 8, 33.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Males de salud y problemas personales desaparecerán según vayas cambiando tu manera de pensar. Diviértete, planifica actividades en donde puedas disfrutar con aquellas personas que comparten tus mismos intereses. Conoce gente nueva, expande tu círculo de amistades, Piscis. Números de suerte: 15, 4, 10.