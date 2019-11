Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del domingo 03.11.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Domingo para hacer algo diferente, controversial, para salir de la rutina que tanto te aburre. La luna resalta tu alma guerrera y rebelde. Nada de continuar en lo mismo. Tomas una decisión de última hora y cambias planes drásticamente como todo ariano. Déjate llevar por tus sentimientos. Tu afirmación de hoy: “Yo soy mi mayor prioridad”. Números de suerte: 9, 30, 11.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu profesión cobra importancia. La luna te lleva a evaluar muchos aspectos a considerar en tu posición actual o en aquel trabajo que deseas encontrar próximamente. Sigue tu intuición y piensa en los resultados a largo plazo. Pide consejo a un amigo exitoso. Tu afirmación de hoy: “Fluyo hacia donde reine la paz, el amor y la prosperidad”. Números de suerte: 8, 39, 30.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Hoy te sientes motivado a competir, luchar por aquello que te atrae y demostrar que eres el mejor en lo que te propongas. Nadie puede interponerse en tus planes. En el amor, evita competir con tu pareja, ustedes son un equipo que deben de trabajar juntos por el bien de todos en la familia. Tu afirmación de hoy: “Soy el mejor en todo lo que hago”. Números de suerte: 5, 22, 14.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Domingo lleno de magia y encanto para los cancerianos positivos. La luna te lleva a disfrutar de amistades y gente muy alegre pero también controversial. Aprendes de ellas a ver el lado positivo de todo lo que tenemos que vencer. Deja el drama y el sufrimiento atrás. Tu afirmación de hoy: “Vivo el hoy y el ahora con alegría y gozo”. Números de suerte: 10, 20, 32.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

En este día mucha paciencia con tu pareja, socio o persona de interés. La luna altera a unos y calma a otros de forma tal que resultan un tanto insoportables para ti. Deja salir tu amor, ternura y comprensión. Recuerda que cada cual lucha grandes batallas en su interior. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de amor y paz”. Números de suerte: 7, 44, 18.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Domingo para comenzar un nuevo régimen de ejercicios, practicar un deporte o hacer una actividad diferente que te eleve el ánimo y te ayude a sentirte mejor físicamente. Nada de postergar tus planes. Nadie puede cambiar tu opinión o decisiones ya tomadas. Tu afirmación de hoy: “Soy un imán que atrae bendiciones y buena suerte hacia mí”. Números de suerte: 1, 54, 36.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

El amor se torna tierno y muy sensible para ti. Necesitas más que nunca un abrazo y que te aseguren que todo va bien y tendrá buenos resultados. Si estás libre o soltero, ese cariño y certeza lo recibes de una persona muy importante para ti. Tú eres especial y muy bendecido. Tu afirmación de hoy: “Mi ser se regocija con todo el amor que recibo”. Números de suerte: 35, 39, 21.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Día para dedicarlo al hogar. Perfecto para comenzar a limpiar y hacer espacio para lo nuevo que llegará en el 2020. Te espera un mes agitado y lleno de mucha acción. Evita postergar asuntos de total prioridad e importancia. Hijos o personas jóvenes te necesitan, busca tu apoyo. Tu afirmación de hoy: “Todo está en perfecto orden divino”. Números de suerte: 9, 40, 26.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Durante este día se desarrolla una situación especial con hermanos u otros familiares cercanos. Sé paciente y escucha. Todo tiene solución. Evita señalar culpables o criticar acciones de otros. Controla tu carácter fuerte y practica la virtud de ser paciente y adaptarte a nuevas situaciones. Tu afirmación de hoy: “Acepto los cambios y agradezco por ellos”. Números de suerte: 42, 11, 27.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Llegó el momento de cuidar de todo aquello que posees. La luna te inclina a asegurar, guardar y conservar lo que es importante para ti. Todo artículo de valor será conservado y desecharás lo que no sirva o no uses. Disfruta de estar contigo mismo, en tu propia compañía. Tu afirmación de hoy: “Yo soy el gran amor de mi vida”. Números de suerte: 25, 1, 3.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

La luna te visita en este día alterando tu carácter y forma de sentir. Paciencia hasta contigo mismo. Ríe, disfruta de cada instante. Enfócate en lo positivo que te brinda cada experiencia, aunque parezca negativa algo bueno traerá. Eres un ser especial y como tú no hay nadie. Tu afirmación de hoy: “Soy un recipiente de bendiciones, amor, abundancia y paz”. Números de suerte: 9, 29, 43.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Estás preparado para vencer lo que se presente. Gozas de gran fe en ti mismo y fe en el Todopoderoso. Nada ni nadie decide por ti. Lo que hoy hagas, decidas o decretes, será todo un éxito y para tu bien. Sigue adelante con planes y proyectos ya pautados. Que nada te detenga. Actúa siguiendo tu mente y no el corazón. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo lograr lo que me proponga”. Números de suerte: 55, 28, 21.