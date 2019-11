Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del lunes 04.11.19

Nota a los lectores: nuestro querido astrólogo Walter Mercado falleció el sábado, 2 de noviembre de 2019. Sus horóscopos eran enviados por adelantado.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Lo espiritual y lo religioso te envolverán en actividades que tengan que ver con estos temas y te motivará a ayudar a los más necesitados. El amor te ronda y pronto sabrás quien vive enamorado de ti, pero por ahora no dejarás que nadie entre en tu reino personal. Números de suerte: 20, 15, 1.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Muchas cosas positivas se materializan. Sé más flexible, adáptate ante aquello que no puedas cambiar. Ha llegado el momento de poner en acción tus planes financieros. Esto te ayudará al momento de ir de compras. Tu intuición sobre cómo y dónde poner tu dinero será acertada. Números de suerte: 40, 2, 13.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Podrás contar ahora con la ayuda incondicional de tu familia para llevar a cabo lo que te propongas. Tu vida social sigue sumamente activa. No dejes pasar detalles importantes en cuanto a tu pareja se refiere. Déjate llevar por tu intuición ya que estarás muy acertado en todo. Números de suerte: 4, 35, 6.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

El futuro se ve mejor de lo que esperabas, solo tienes que mantener tu fe y trabajar en conjunto con aquellos que creen en ti. Delega responsabilidades. No tengas reservaciones a la hora de pedir ayuda de aquellos que laboran junto a ti. Ellos te responderán en la medida que los necesites. Números de suerte: 6, 17, 14.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Cuídate, ya que tus acciones pueden ser mal interpretadas en el día de hoy. Aclara dudas comunicando a tus seres queridos que lo que estás haciendo lo haces por amor. Tu grupo de amistades es especial para ti y su apoyo te será de mucha ayuda emocional. Espera buenas noticias del extranjero. Números de suerte: 11, 23, 50.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Sales de ataduras emocionales, pero buscarás consuelo en otra persona con la cual te envolverás y te comprometerás emocionalmente. Tu círculo social se expande y con esto se presentan buenas oportunidades. Recuerda que debes cuidar tu parte emocional. Números de suerte: 8, 22, 2.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

No descuides tu salud, continúa con toda la rutina de ejercicios y si no la tienes, no sigas dejándolo para después. Tus actitudes y manera de ver la vida están en un periodo de completa transformación. Aun cuando busques tu independencia, tendrás que balancear tus necesidades. Números de suerte: 16, 42, 15.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Servirás de mediador en asuntos de familia que se encuentran un tanto tensos. Tú posees la capacidad de hacer que la paz reine en tu entorno. Tus amigos juegan un papel importante en tu vida, atiéndelos. Necesitas unirte a ellos y combinar esfuerzos para llevar a cabo tus propósitos. Números de suerte: 29, 15, 8.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Estás de suerte. Los sagitarianos en busca de pareja muy pronto darán con la misma. Confía más en tus propias ideas y en tu intuición. Tus finanzas mejoran si es que eres positivo y trabajador. No le tengas miedo al fracaso y levántate con más fuerza e inténtalo una vez más. Números de suerte: 13, 4, 17.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

El trabajo y tus preocupaciones están haciendo de ti una persona de mal genio. Tendrás que hacer un esfuerzo para balancear mejor tu vida. La armonía a tu alrededor debe ser lo más importante. Toma tiempo para pensar y reflexionar antes de compartir con tus seres queridos. Números de suerte: 4, 8, 30.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Es momento de renovar, decorar, pintar o cambiar para un nuevo hogar. Todo proyecto que hagas en grupo será de mucho beneficio para todos. La armonía la lograrás ahora a través de la comprensión y el grado de adaptación ante situaciones un tanto difíciles de resolver. Números de suerte: 5, 10, 25.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Tu espíritu festivo se despierta y no habrá quien pueda detener tu caudal de energía. Querrás disfrutar de todos los placeres que te ofrece la vida. Te encuentras con el poder de dirigir tu vida hacia el rumbo que más te guste. Excelente día para invertir en lo que destaque tu personalidad. Números de suerte: 44, 18, 5.