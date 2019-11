Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del martes 19.11.19

Nota a los lectores: nuestro querido astrólogo Walter Mercado falleció el sábado, 2 de noviembre de 2019. Sus horóscopos eran enviados por adelantado.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Se impone enfrentar aquello que te está quitando el sueño. Tienes que resolver tus inseguridades y tus miedos para que puedas vivir en libertad, sin presiones ni prejuicios. Comunica, saca para afuera eso que te molesta y que no te deja ser feliz. Busca a alguien de tu entera confianza. Números de suerte: 5, 32, 9.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

La energía de Marte te lleva a darle color a algo sin importancia, o exagerar una situación, buscando llamar la atención. Estarás en las de expresar aquello que te molesta buscando un escape, una salida. No tienes que ser perfecto, perdónate y dedícate a cuidar de ti por el resto del día. Números de suerte: 20, 45, 3.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Marte crea en ti una necesidad de pertenecer, de unirte, integrarte a los que te rodean. Percibirás ahora con facilidad las emociones de aquellos que están cerca y esto te llevará a aconsejarles y a servirles de guía. Un golpe de suerte te ayudará a recuperarte en el plano económico. Números de suerte: 10, 4, 12.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Estrechas lazos de amistad con alguien muy cerca de ti. En estos momentos estás necesitado de la aprobación y el cariño de tus buenos amigos. Excelente momento para envolverte en alguna causa caritativa, especialmente si la misma está relacionada con los niños. Números de suerte: 8, 24, 16.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Estarás muy ligado, muy apegado a tus pertenencias materiales. Se te hará muy difícil compartir con los demás, por lo que tienes que poner de tu parte y dejar ir. Ten presente que para recibir hay que dar y que al final de nuestra jornada en la vida nos vamos según llegamos a este mundo. Números de suerte: 24, 7, 10.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Los ojos del mundo están sobre ti. Tú eres un ser de mucha luz y todos se sentirán atraídos hacia tu persona. Cuídate de hacer aquello que pueda perjudicarte, especialmente en tu área de trabajo. No te tomes riesgos por el momento. No te metas en donde no te han llamado. Números de suerte: 11, 17, 45.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Marte te pone en aviso sobre cómo invertir y gastar tu dinero. Si sales a compartir con la familia o amigos no te envuelvas en el momento y gastes más de lo que habías estipulado. Las confrontaciones con el sexo femenino positivas o negativas serán más intensas que de costumbre. Números de suerte: 31, 28, 7.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Marte, el planeta guerrero, entra hoy en tu signo. Surgen diferencias y tensiones entre familiares. No creas todo lo que se dice y se comenta, busca la verdad antes de llegar a conclusiones. Te envuelves en actividades deportivas con gente joven o relacionada con los niños. Números de suerte: 10, 9, 15.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Por lo general eres muy rutinario, pero ahora Marte te invita a romper con la rutina, hacer algo diferente. Por otro lado querrás estar en tu zona de tranquilidad. Si no quieres salir, tu mente puede escapar a través de un buen libro o una película. Un viaje corto te resultará divertido. Números de suerte: 7, 41, 33.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Cualquier dinero que llegue a tus manos ahora corre peligro de evaporarse rápidamente. Buenas ofertas y objetos que te llamarán la atención serán difíciles de resistir para ti bajo la influencia de Marte. No te envuelvas en gastos innecesarios por el momento. Aplica moderación en todo. Números de suerte: 28, 4, 31.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tus sentimientos y tus emociones se intensifican bajo la energía de Marte. Cualquier palabra, música o un objeto puede despertar en ti recuerdos del pasado. Cuidado con los recuerdos tristes y negativos. Las experiencias vividas te han dejado más sabio y maduro. Evita todo tipo de controversia. Números de suerte: 5, 34, 8.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

La energía de Marte te pone algo explosivo. Dale tiempo a esa persona que te interesa tanto, a conocerte mejor, no apures la relación. El resultado será el que tiene que ser, si te conviene y si no que se aleje de tu vida. Solo quedará en tu vida todo aquello que te brinde auténtica felicidad. Números de suerte: 7, 12, 22.