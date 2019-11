Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 23.11.19

Nota a los lectores: nuestro querido astrólogo Walter Mercado falleció el sábado, 2 de noviembre de 2019. Sus horóscopos eran enviados por adelantado.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Elimina de tu mundo todo lo que te afecta o te invalida. Sé más selectivo en todo lo que decidas. Envuélvete en pasatiempos como escribir, tocar algún instrumento musical, bailar o cantar. Se impone que te expreses, que saques hacia afuera tu naturaleza romántica y pasional. Números de suerte; 6, 10, 43.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Le inyectarás una buena dosis de tu energía positiva a todo lo que hagas. Te aventurarás a lo no probado, a lo desconocido, lo nuevo. Todo reto te atraerá como nunca antes. El dinero te llegará por deudas que te pagan, regalos, lotería, lo cierto es que fluirá ahora más que antes. Números de suerte: 20, 8, 15.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Es momento de ahorrar ya que dinero que llega a tu vida, dinero que fácilmente se va por no saber controlarte o administrarlo correctamente. Controla tu exagerada impulsividad. Aprovecha esas rachas de buena suerte que te están llegando para asegurarte el presente y el futuro. Números de suerte. 31, 29, 41.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Te levantas de tus fracasos y te encumbras como nunca antes. La prueba acabó y la lección ya está aprendida. Tanto en el aspecto económico como profesional estás brillantemente aspectado. Sigue enviando bendiciones a quien te traicionó y verás que el amor obrará milagros en tu vida. Números de suerte: 4, 2, 16.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Es buen momento para probar suerte. En el amor te encuentras más atractivo que nunca. Uniones, matrimonio y romances tocan a las puertas de tu corazón y estos podrían ser con un extranjero. Continúa en pie de lucha fuerte y seguro de ti mismo. Es tiempo de unir lazos familiares. Números de suerte: 15, 41, 49.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Proponte enfrentar todo nuevo problema con una actitud más positiva. Ponte en contacto con tus seres de luz mediante la oración. Háblales con el alma, con fe y te responderán. Podrás contar ahora con una mano amiga que estará dispuesta a ayudarte incondicionalmente. Números de suerte: 1, 10, 35.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Te liberas de presiones familiares, responsabilidades que no te pertenecen y de sacrificios inútiles. Estarás más claro y alerta para que no vuelvan a engañarte. No temerás a los cambios y te atreverás a dar el primer paso en un proyecto que muchos califican de atrevido o riesgoso. Números de suerte: 4, 33, 9.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Haz un estudio profundo tuyo y de tu pareja antes de comprometerte. Los casados se enfrentarán a realidades que antes se negaban aceptar pero que son necesarias para su crecimiento personal. Tus pocos pero buenos amigos seguirán a tu lado dándote apoyo. Números de suerte: 19, 5, 36.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

La verdad está en tu corazón, Sagitario. Saldrás de todo hábito que tú sabes que te perjudica y que te atrasa. En el amor los positivos pondrán su vida romántica en claro y formalizarán uniones. Si ya son felices en la unión que llevan, tendrán una segunda y romántica Luna de Miel. Números de suerte: 36, 15, 47.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Nunca has estado mejor orientado para vivir tu vida a tu manera y ganar dinero. Tu tendencia a ilusionarte y a fantasear te ha llevado a grandes frustraciones en el amor pero ahora estas más consciente de tus acciones y mucho más a tono con la realidad. No más traiciones en tu vida. Números de suerte: 22, 18, 51.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Has superado tus odios y te liberas de sentimientos negativos lo que hará que recuperes el balance en tu vida. Te liberas de viejos karmas por haber actuado con generosidad y cariño hacia una persona que te atormentaba. Por obrar de buen corazón has logrado que te admiren. Números de suerte: 12, 6, 23.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Aquello que comiences ahora te atará por mucho tiempo. Medita cada paso a tomar. Las tormentas y pruebas ya pasaron pero aun te queda mucho camino por recorrer en la vida. Es tiempo de brillar, de destacarte, de llamar la atención, de dejar que te admiren. Espera milagros en tu vida. Números de suerte: 16, 40, 13.