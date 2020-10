Horóscopo jueves 8.10.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Ve en busca de tu seguridad económica y emocional. Envuélvete en algún tipo de negocio donde seas tú el que dirija y lleve el control del mismo. Te destacarás ahora en todo lo que realices por cuenta propia. Comparte tus triunfos y alegrías. Espera sorpresas agradables. Números de suerte: 7, 10, 5.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Destacarás lo mejor de ti por lo cual podría ser motivo de guerras o envidias a tu lado. Estarás muy sensitivo y muy psíquico. Desarrolla tu poder mental para crearte las condiciones que deseas para triunfar en lo que te propongas. Salud, vitalidad y tu autoestima, están por todo lo alto. Números de suerte: 45, 16, 5.

Géminis

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

(21 de mayo - 20 de junio)

Tus verdaderos instintos están orientados a darte a conocer de alguna manera. Tu deseo de explorar en lo desconocido podría ocasionarte problemas si no eres cuidadoso y no te tomas el tiempo en investigar. Manifiesta tus talentos en diferentes maneras de expresión. Dibuja, escribe, canta, etc. Números de suerte: 13, 19, 27.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Prográmate para que todo lo que hagas hoy te de buenos resultados especialmente en tu lugar de trabajo. Toma las cosas con calma y llegarás muy pronto a tu meta. Aléjate de lo que no es beneficioso para tu salud. Cuídate más. Endulza tu palabra y de seguro ganarás muchos corazones. Números de suerte: 9, 30, 22.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

La energía de los planetas te impulsa a independizarte. Los deseos de hacer las cosas a tu manera te creará problemas con los demás en especial con tu familia. Acepta con agrado la opinión que otros te puedan brindar ya que lograrás superar obstáculos y encaminarte hacia un futuro mejor. Números de suerte: 38, 46, 24.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Préstale mayor atención a tu vida sentimental. Pon de tu parte para que reine la paz en tus relaciones amorosas. Valoriza a quien está a tu lado. No pierdas tu valioso tiempo en lo que no prospera, ni en lo que no te ofrece estabilidad. Tu fuerza de voluntad hará que consigas todo lo que desees. Números de suerte: 40, 6, 18.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Las estrellas te llenan de energía para acabar con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale atención a lo que sueñes ya que en tus sueños recibirás avisos para orientarte mejor en aquello que deseas lograr. Ve las cosas tal cual son y no idealices a otras personas, no las pongas en un pedestal. Números de suerte: 35, 18, 20.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Repite tus deseos de manera afirmativa y se convertirán en una hermosa realidad. La energía planetaria se concentra en todo aquello que de alguna manera se relacione con tus amistades. No culpes a nadie de tus problemas actuales. Prográmate al cambio, trázate un plan de acción. Números de suerte: 20, 14, 13.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Se impone que desarrolles dosis masivas de paciencia si deseas llegar a acuerdos y nuevos compromisos con tu pareja o tu familia cercana. Es muy posible que tengas que dar un viaje repentino o imprevisto para solucionar un problema relacionado con un hermano, padre o tío. Números de suerte: 8, 44, 29.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Toma tu tiempo en todo, no tengas prisa en nada. Recarga tus baterías emocionales para que puedas orientarte mejor. Sé sincero y habla con el corazón con esa persona que te afecta, te obstaculiza o te paraliza. Que nada te atemorice ya que todo lo que te sucede es porque te conviene. Números de suerte: 5, 11, 32.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Cuida tu dinero y no inviertas en lo que no te inspire confianza. Habla claro, directo pero sin ofender a otros. Sé cuidadoso en cuanto a los negocios. No tomes decisiones apresuradas. No exijas lo que tú nunca has dado. Acepta que todos crecemos a través de nuestros errores y experiencias. Números de suerte: 14, 3, 9.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Las estrellas ponen encanto y atracción en tu mundo íntimo así como también exaltan tu creatividad y sensibilidad. Toma tiempo para cuidarte y embellecerte en el aspecto personal. Préstale mayor atención a tu salud física y emocional. Cualquier tipo de renovación o cambio te conviene. Números de suerte: 33, 20, 1.