Horóscopo domingo 11.10.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Sé valiente. Entierra miedos e inseguridades del pasado que te atrasan y te estancan. La energía planetaria te ayuda a vencer sobre problemas y a poner paz en un asunto delicado sin que nadie se afecte. Acuérdate de cumplir con tus compromisos financieros. Tu afirmación de hoy: “Soy un instrumento de paz y amor”. Números de suerte: 10, 35, 7.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

El Sol te une a la persona correcta, pero en el lugar más inusual. Muy pendiente, para que no dejes pasar tal esperada oportunidad. Los ya unidos, fortalecerán sus lazos afectivos con su pareja. Es tu momento de amar y dejarte amar. Este domingo, déjate ver. Tu afirmación de hoy: “La vida me premia por siempre dar lo mejor de mí”. Números de suerte: 34, 18, 49.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

En estos momentos te sientes mucho más coqueto, conquistador y con una habilidad de palabra maravillosa, capaz de abrir las puertas de cualquier corazón para siempre. Comienzas un periodo de diálogo, nuevas amistades y relaciones profesionales. Tu afirmación de hoy: “Decido ser feliz. Nada me controla o domina”. Números de suerte: 6, 29, 32.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

El descanso no será importante para ti este domingo. Estás entretenido, ocupado. Tu lado infantil, inocente y puro sale a la luz y muchos conocerán tu tierno corazón. Ángeles guardianes te protegen de malas vibras. La luna nueva te brinda tranquilidad y alegrías. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser bendecido”. Números de suerte: 5, 28, 16.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Domingo para descansar y recapacitar sobre aquello que te quita la paz. Todo lo que te pasa es por una causa y no por una casualidad. Detrás de cada experiencia hay una gran lección que aprender. Calma tus nervios practicando la meditación, yoga y haciendo ejercicios. Tu afirmación de hoy: “Creo en mí. Yo puedo vencer sobre cualquier obstáculo”. Números de suerte: 1, 26, 31.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Se impone que hoy busques estar en paz. Te sientes rebelde, con coraje por las injusticias que se cometen a tu alrededor. Es importante que practiques la paciencia con compañeros, como con tu pareja o enamorado. Evita llevar los problemas del trabajo a la casa. Dinero te llega indirectamente. Tu afirmación de hoy: “Cultivo paz y amor dentro de mi corazón”. Números de suerte: 4, 28, 19.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Quieres darte gusto y premiarte. Muchos libranos tienen mucho para agradecer y celebrar. Te sientes más sensual y muy erótico. Disfruta de toda tu pasión, pero con la persona correcta. Cuida tu salud, fortalece tus huesos haciendo mucho ejercicio, en especial para fortalecer las piernas y los tobillos. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de decidir por mí mismo”. Números de suerte: 10, 39, 26.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Domingo de limpieza total. Regala, libérate de todo lo que no usas, está roto o no necesitas. Haz espacio para lo que está por llegar a ti, como un nuevo amor, un nuevo miembro en la familia, un bebé, o artículos que vas a disfrutar, lucir y usar. Nada de mirar hacia atrás y unirte a quien solo te usa. Tu afirmación de hoy: “Yo tengo el poder de vencer lo que me quita la paz”. Números de suerte: 5, 20, 16.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Día para levantar el ánimo y sonreírle a la vida. En este presente, eres un ser más maduro en todos los sentidos, y tu vida ha cambiado para bien. Posees un caudal de amor para compartir enorme, y el ayudar a otros te ayudará a ti a limpiar karmas, a pagar por errores cometidos. Recibes una buena noticia que alegra tu corazón. Tu afirmación de hoy: “Soy creación perfecta de Dios”. Números de suerte: 4, 36, 17.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Hoy domingo y también durante la semana que comienza, tu autoestima estará por las nubes. En el amor, ya no estarás solo ni mendigando atención, tendrás compañía y muy buena para que seas amado y ames sin límite. Tu salud también mejora, porque te encuentras feliz y más positivo que nunca antes. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser feliz y lleno de bendiciones”. Números de suerte: 4, 24, 28.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Día para vivir una gran conquista, romance y pasión. Si estás soltero, ponte en vitrina. El sexo será tu mejor manera de liberar el estrés. Tu sensualidad se acentuará y disfrutarás momentos muy placenteros junto a la persona amada. Déjate amar. Tu afirmación de hoy: “Cada día me siento más saludable, próspero y amado”. Números de suerte: 19, 48, 27.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Nada de rogar amor. Tú vales mucho, quien no lo valore, que se vaya. Quien te merezca que te luche. Piscis es privilegiado al poder disfrutar de una amistad, un gran amor o de un buen socio en cuestiones de trabajo o estudios. Agradece todo lo que recibes de Dios y de los seres que te quieren obrando con amor. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de paz, amor y abundancia”. Números de suerte: 3, 48, 5, 11.