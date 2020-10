Horóscopo viernes 16.10.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

No te destruyas complaciendo a otros. Complácete a ti mismo y sé feliz. Sal de todo círculo negativo y lleno de pesimismo ya que tú eres una esponja que absorbe del ambiente tanto lo positivo como lo negativo. Presta atención a tus sueños ya que en ellos tendrás mensajes. Números de suerte: 4, 18, 30.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu versatilidad se exalta, Tauro. Te admirarán y reconocerán tus quilates como profesional. Expresarás tus verdades con valor e integridad y nadie podrá cambiar lo ya decidido por ti. Vivirás tu vida sin importarte la opinión ajena. Estarás más fuerte y más seguro de ti mismo. Números de suerte: 22, 17, 3.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Espera ahora ganancias sorpresivas. Vas a recuperar lo perdido en salud, dinero y amor. Aléjate de intrigas y de todo lo ilegal o clandestino. Mucho cuidado con los celos y la posesión exagerada especialmente en asuntos sentimentales. No te compliques la vida con seres tóxicos. Números de suerte: 11, 18, 21.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Brillarás en lo artístico y lo espiritual. Darás rienda suelta a tu gran creatividad y te convertirás ahora en el maestro de muchos. Tu mundo profesional se vuelve a estabilizar. Estarás más realista en cuanto a tus relaciones tanto sentimentales, profesionales como personales. Números de suerte: 46, 1, 39.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

La energía planetaria te impulsa a enfrentar los fantasmas del pasado y darle punto final a lo que tú sabes no funciona ni va a funcionar en el futuro. Tu cambio de personalidad sorprenderá a muchos. Comenzarás a caminar por terrenos desconocidos y en lo diferente estará tu suerte. Números de suerte: 33, 5, 17.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Te sentirás ahora inclinado hacia lo estérico, buscando respuestas a tus inquietudes espirituales. Tu imagen pública sufre cambios muy positivos. Cuidarás con esmero la cara que presentes al mundo. La buena fortuna, te visita y te lleva a cuidar de tus ingresos y sacarles el mejor provecho. Números de suerte: 8, 41, 24.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tus corazonadas te llevarán por buen camino. Estarás más práctico y realista. No fantasearás en el amor. Te unirás a tu alma gemela y juntos navegarán por aguas tranquilas. Tu hogar y tu familia, tendrán un lugar importante. Ellos te necesitan y tú sabrás apoyarles en lo que sea. Números de suerte: 12, 47, 7.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Estarás ahora en acción y te atreverás a incursionar en lo nunca antes probado por ti. Te sentirás renacer a una nueva vida, pero ahora con más seriedad y más responsabilidades. No habrá meta que no logres, ni sueño que no se realice. Tu creatividad no tendrá límites. Números de suerte: 9, 20, 11.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

El mundo de lo oculto y lo esotérico no tendrá secretos para ti. Todo lo que presientas se te hará realidad antes de lo que tú esperas. De seguro vas a sorprender a muchos con tus facultades extra sensoriales. Harás un recuento de lo hasta ahora vivido y aplicarás las lecciones aprendidas. Números de suerte: 4, 29, 9.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

El arquetipo del guerrero que vive en ti se despierta y ganarás muchas batallas. Ahora podrás alcanzar lo que te lucía imposible. Vacía tu mente y deja que la Divinidad te hable y te guie por el camino correcto. Prográmate para recibir y vivir el mejor periodo de tu vida. Números de suerte: 33, 18, 26.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Se multiplica tu curiosidad y tus deseos de descubrir secretos. Tendrás el poder de convencer y persuadir a otros. Recibirás soluciones a nuevos y viejos problemas. Te sentirás valiente al conquistar nuevos territorios tanto profesionales como sentimentales. Números de suerte: 32, 12, 4.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Estarás más alerta, despierto y consciente de lo que ocurre en tu vida y a tu alrededor. Te limpiarás de viejos rencores y deseos de venganza y notarás una enorme sanación en ti. Saldrás de dogmas y creencias que te estuvieron esclavizando al miedo. Descubrirás tu maestro en tu interior, en tu corazón. Números de suerte: 2, 18, 36.