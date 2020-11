Horóscopo miércoles 04.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Imprime tu sello de individualidad en todo lo que realices. La energía cósmica te devuelve la salud perdida pero tienes que poner de tu parte y cuidarte mucho. La actividad atlética o el ejercicio serán obligatorios para que puedas mantenerte en óptimas condiciones de salud. Números de suerte: 50, 38, 2.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Todo lo que tu imaginación te dicte, síguelo sin miedo alguno, porque el dinero no te va a faltar. El mundo del ocultismo, el mundo de lo espiritual, no tendrá secretos para ti. Ahora podrás recibir sin necesidad del oído, ni de la vista porque te pondrán cosas en tu mente para ayudarte. Números de suerte: 6, 49, 1.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Estarás saturado de experiencias y sorpresas agradables en asuntos de dinero y profesión. Ríete mucho y disfruta de la vida. Tú te bastas y te sobras cuando de ganar dinero se trata. Pon en práctica tus afirmaciones de prosperidad y abundancia. Sabes lo que quieres y como conseguirlo. Números de suerte: 16, 4, 30.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Lo que tenga que ver con hijos, se exalta y vas a recibir muchas alegrías de parte de los mismos. Algo que has pedido a Dios, a tus seres de luz se te da. En asuntos de amor, plántate en la realidad. Quien está contigo es porque te quiere, si no, que se vaya inmediatamente de tu lado. Números de suerte: 18, 21, 35.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

No fantasearás ni inventarás pasiones que no existen. Buscarás sentimientos sanos y puros en el amor. Se acabaron las tragedias. Estarás más claro y mejor orientado al buscar pareja. Comprenderás que hablar de amor y amar con el corazón son dos cosas diferentes. Números de suerte: 46, 39, 10.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Expresa esa belleza que encierra tu corazón. No le temas al rechazo y continúa intentándolo siempre ya que tú mereces ser dichoso, feliz. Vence la timidez y enciende esa llama que habita en ti. Dile que sí al amor. Disfruta del encanto de estar enamorado de otra persona, del amor o de la vida misma. Números de suerte: 31, 5, 44.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Sé reservado. No reveles secretos ni comentes tus planes o proyectos. Cuida también donde estampas tu firma y saca copia de todo documento legal o de negocios. Mantente alerta. Tu mente será ahora fuente de una deslumbrante creatividad. Brillarás y te destacarás más. Números de suerte: 36, 12, 17.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Recuperas lo que perdiste, por creer en quien no debías haber confiado. Harás mejores contactos que te servirán de mucho en decisiones importantes en relación a trabajo o profesión. Vive agradecido de las bendiciones Divinas. Tu familia te ayudará a tener estabilidad económica. Números de suerte: 33, 5, 14.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Cambiarás tu agenda tan cargada de actividades por una más sosegada. Sacarás más tiempo para ti. Nada ni nadie podrá perturbar tu paz. Se acabó tu periodo de drama y empieza el de la comedia. Si tienes pareja, tu relación actual se fortalece y llegan a nuevos acuerdos. Números de suerte: 20, 1, 14.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Atraerás a excelentes seres humanos a tu espacio. Si estás soltero(a), oportunidades únicas aparecen en tu panorama para unirte a tu alma gemela. Estarás muy activo estableciendo contactos, uniendo grupos y conociendo personas de igual mentalidad y sensibilidad que la tuya. Números de suerte: 9, 2, 6.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

El amor con A mayúscula será una realidad en tu vida. Brillarás como toda una estrella. La buena suerte no te abandonará. Es momento de poner en orden, tu corazón, tu hogar, tu vida. No permitas que nadie te ofenda. Tendrás una doble piel donde todo lo negativo resbalará. Números de suerte: 25, 31, 42.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se despierta tu amante interior, es decir, el ser que habita en tu corazón. Aprenderás a amarte, mimarte y hacerte feliz sin tener que depender de nadie ni de nada. No volverás a entregarte a quienes no te merecen, ni a mendigar cariño a quien no conoce lo que es amor. Números de suerte: 51, 24, 19.