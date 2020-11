Horóscopo lunes 09.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tu labor profesional será aplaudida, reconocida y premiada. La competencia y tus enemigos gratuitos se destruirán ante tu poder y autoridad. Se expanden tus fronteras y no habrá límites a lo que quieras logras. La oración es tu arma más poderosa para fortalecer tu espíritu. Números de suerte: 15, 40, 31.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu magia, tu misterio y poder de seducción se exaltan. Tus múltiples talentos serán reconocidos y bien renumerados. La belleza interior y exterior que posees, te hará ganar la admiración de todos. Tu encanto natural y tu gran carisma reciben todo el apoyo de los planetas. Números de suerte: 15, 30, 4.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Se impone vencer la timidez y la inseguridad para que logres lanzarte en nuevas empresas con la plena convicción de que vas a triunfar. Dinero llega y seguirá llegando según tu calidad profesional se sigue destacando. Tienes que estar más atento a tu voz interior. Números de suerte: 48, 16, 33.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Entierra lo triste y depresivo del pasado y recibe con una sonrisa y mucho agradecimiento lo que está por llegar a tu vida. Compartirás tus bendiciones con todo aquel que entre a tu espacio o que viva junto a ti, Cáncer. Estarás muy romántico, soñador, idealista y seductor. Números de suerte: 49, 2, 31.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Ten muchas amistades, pero no te comprometas por ahora, Leo. Tu amor se volverá más espiritual que físico. Tú no puedes amar a quien no siente como tú. Si te encuentras soltero(a), te llegarán ahora oportunidades de conocer a ciertos seres llenos de encanto y magia. Números de suerte: 37, 5, 10.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Alguien allegado a ti te dará la orientación o el consejo correcto en el momento que más lo necesites. La musa de la inspiración despertará tus talentos dormidos y te llevará a brillar en el terreno de lo profesional. Se duplican tus oportunidades de ganar dinero y prestigio. Números de suerte: 33, 8, 16.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Aprenderás ahora más ya que tu curiosidad por nuevas materias se enfatiza. Lectura, redes sociales, viajes y conversar con personas que capturen tu interés te colmará de inspiración y de deseos de crear. Aun tu competencia, tendrá que aceptar tu genialidad en la labor que realizas. Números de suerte: 14, 38, 21.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Fuerzas poderosas laboran a tu favor para tener ganancias sorpresivas. Tu pareja o amistades serán puentes para logros mayores. Estarás ahora más decidido, seguro de ti mismo, perseverante y más rápido para aprovechar cualquier oportunidad de progreso que se te presente. Números de suerte: 10, 4, 32.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Ahora vas a tomar decisiones drásticas y osadas. Todo lo planetario te fortalece mental y emocionalmente para que puedas independizarte de todo aquello que te estanca. Todo cambia y todo será para tu crecimiento personal y evolución espiritual. Le darás la bienvenida a lo nuevo. Números de suerte: 20, 16, 38.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Abre tu corazón a toda nueva aventura, pero tómate tú tiempo y no te lances a hacer decisiones finales bajo el fuego del deslumbramiento. Disfruta de todo, pero no te compliques con casos clínicos o con seres manipuladores. Lo artístico, espiritual y creativo te llevará al éxito. Números de suerte: 42, 11, 50.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Aquello que vaticines se hará realidad. Vas a vivir intensamente cada momento de tu vida. Nadie podrá volver a engañarte ni a abusar de tu fe y de tu confianza. Te conocerás mejor y saldrás de hábitos o de adicciones que entorpecen tu desarrollo profesional o personal. Números de suerte: 22, 9, 16.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Tu adaptabilidad, tu inteligencia y tus múltiples talentos te llevarán a obtener nuevos laureles, a buscar y a ascender a nuevas cumbres. Crece tu interés por otras culturas. Vas a tener la estabilidad económica y profesional que tanto anhelas. Dile sí a lo que presientas que te conviene. Números de suerte: 28, 13, 47.