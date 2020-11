Horóscopo martes 10.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Mercurio dirige tu atención hacia tus seres queridos y especialmente hacia tu pareja. Buscas seguridad y respaldo en ellos, pero nada de exigencias. Da el ejemplo y comienza por amarlos y respaldarlos primero. No puedes exigir de otros lo que no estás dispuestos a dar de ti. Números de suerte: 9, 28, 25.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

La energía de Mercurio te pone sobre aviso de un mal entendido que te distancia de un compañero o familiar. Hay algo muy dentro de ti que no te deja ser franco, sincero hasta contigo mismo. Confróntalo, soluciónalo y entiérralo para siempre. Libérate de esa cadena que vienes arrastrando. Números de suerte: 10, 13, 8.

Géminis

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

(21 de mayo - 20 de junio)

Mercurio, tu planeta regente, te impulsa a organiza mejor tus responsabilidades para que puedas tener tiempo de divertirte y pasarla bien con tus seres queridos. No te sacrifiques por lo que no vale la pena. Saca tiempo para cuidar de tu persona. Prepárate para lucir espectacular siempre. Números de suerte: 7, 15, 27.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Encuentras en un amigo el apoyo que necesitas. Mercurio te facilita la oportunidad de conocer a alguien muy interesante que puede cambiar tu vida. Escucha con mucha atención lo que otros tienen que decir sobre algo que te toca a ti directamente. Decide según tu juicio. Números de suerte: 9, 11, 26.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

El ángel del amor te persigue a todas partes, si es que estás soltero o soltera. Toda relación que comienza bajo la influencia positiva de Mercurio, será de mucha intensidad y pasión ya que habrá mucha comunicación, en todo el sentido de la palabra, entre tu pareja y tú, Leo. Números de suerte: 16, 1, 26.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Mercurio te impulsa a buscar el cariño y el calor de tus seres queridos. Tus sensores emocionales se activan y puedes captar con mucha facilidad lo que en estos momentos sienten los demás. Comunicas tus hermosos sentimientos y llegas al corazón de quien te ama. Números de suerte: 15, 23, 16.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Excelente periodo para compartir junto a tu familia esos momentos del pasado que fueron gratos y significativos. Sal de viejos hábitos que no te dejan ser feliz y tener mejor salud para disfrutar de la vida. Cada día es un nuevo amanecer y una nueva oportunidad. Números de suerte: 12, 5, 23.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Mercurio entra hoy en tu signo exaltando tu palabra. Muestra tu sensibilidad para con los demás y ganarás corazones. Si trabajas en el sector de ventas, éste será un periodo de muchas ganancias. Lo que han mantenido en secreto sale a la luz. Deja ir y perdona de corazón, esto te dará libertad. Números de suerte: 6, 15, 7.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Cuida de tu corazón. No te comprometas o te amarres a nadie a menos que no sea por amor. Ya no necesitas cargar con cruces ajenas y lidiar con personas difíciles. Te sentirás rejuvenecer aun cuando tengas muchos años vividos. Decide olvidar el pasado y vivir feliz y en paz. Números de suerte: 9, 5, 17.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Toma riesgos calculados y aventúrate en nuevos terrenos, pero cuídate de no abusar de tus tarjetas de crédito. Tu deseo de hacer algo diferente, salir de la rutina es fuerte en ti, gracias a la energía positiva de Mercurio. Toda actividad artística, cultural o social te conviene. Números de suerte: 8, 19, 5.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Es el momento de recoger lo que con tanto esfuerzo has cultivado. Recibes una grata recompensa por tu labor y dedicación. Alguien te sorprenderá con un gesto muy especial que significará mucho para ti. Sales de la testarudez a la adaptabilidad, de la negatividad hacia el optimismo. Números de suerte: 3, 20, 12.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Expande tus fronteras de amor. Vive cada minuto de tu vida intensamente. Dale importancia a tu evolución emocional y espiritual. Tu amor incondicional mantiene la familia unida. Si te muestras enigmático y egoísta solo te traerá distanciamiento y soledad. Números de suerte: 33, 28, 14.