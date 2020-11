Horóscopo lunes 16.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Renacerá la fe en ti y te atreverás a recorrer caminos nunca transitados. Harás nuevas amistades que te abrirán los ojos a nuevos amores. Se despierta tu espíritu aventurero, pero no insistas en aquello que no te dará paz ni felicidad. Aprende a escuchar con el corazón. Números de suerte: 10, 23, 52.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Te recuperas de cualquier decepción o engaño que hayas tenido en el pasado. No hables lo íntimo o secreto de tu vida con nadie. Trabajo o negocio se encuentra beneficiado para ti. Se estabilizan las relaciones familiares. Tu familia seguirá siendo importante, pero más importante eres tú. Números de suerte: 5, 17, 26.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Ahora todo lo sabes, todo lo intuyes, todo lo descubres. Se abre una caja de pandora para ti. Repararás lo roto de tu existencia. Tu poder de comunicación se exalta y se multiplica, Géminis. Serán muchos los que se impresionen de tu brillantez mental y sobre todo de tu locuacidad. Números de suerte: 13, 6, 28.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Ponte baterías nuevas porque lo que se aproxima será un periodo de cambios y mucha acción. Prepárate para todo. Lo que fue ya no será. Todo lo deprimente y negativo que te afectó acaba para que tomes las riendas de tu vida en tus manos y te orientes por otros caminos. Números de suerte: 15, 17, 3.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Se amplían tus horizontes y se erradica de tu vida todo tipo de adicción o dependencia. Regalos Divinos te harán sentir bendecido y privilegiado. La energía planetaria estimulará cambios en tu interior que se reflejarán en tu exterior. En el amor cuidarás más tu corazón. Números de suerte: 8, 26, 13.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

En lo sentimental ahora lo raro y extraño podría cambiar tu vida, Virgo. Ya no seguirás soportando humillaciones ni traiciones. Ahora serás el protagonista de tu propia vida. Recuperas tu autoestima y te valorarás como nunca antes. Te destacarás en toda labor creativa o artística. Números de suerte: 32, 6, 21.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Invierte sabiamente tu dinero en aquello que te inspire una total confianza. Vas a estar de suerte tanto en lo económico como en el terreno sentimental. Decidirás valientemente quien conviene a tu lado. Sabrás intuitivamente con quien unirte y a quien despedir para siempre de tu vida. Números de suerte: 7, 11, 36.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tomarás la iniciativa en todo y te arriesgarás cuidadosamente para lograr hacer tus sueños realidad. Tú no naciste para ser mártir ni para soportar aquello que te estanca en tu desarrollo personal. Será obligatorio ahora poner en acción las lecciones aprendidas en el arte de amar y ser amado. Números de suerte: 8, 3, 22.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Se duplica tu poder de seducción. Notarás una enorme transformación en tu interior. Pondrás tu vida en orden, comenzando por tus pensamientos y tu hogar. Se acentúa tu siquismo y esto te llevará a descubrir secretos. Lograrás lo aparentemente imposible. Números de suerte: 6, 21, 32.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Oportunidades de brillar en lo profesional y en el frente social no te faltarán. La energía planetaria te colma de creatividad e inspiración para que puedas hacer realidad aquello que por tanto tiempo has estado planificando. No seas tu peor enemigo comparándote con otros y destaca lo positivo en ti. Números de suerte: 7, 31, 43.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Periodo para cuidar de tu salud física, mental y emocional. Reduce la velocidad que llevas y camina lentamente saboreando cada instante que la Divinidad te tiene reservado. No seas victima de falsas promesas ni creas todo lo que te digan. Lo que intuyas será lo correcto. Números de suerte: 12, 33, 7.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se acentúa lo relacionado al romance, creatividad y nuevas amistades. Se expandirán tus fronteras saliendo de lo monótono y lo repetitivo. Estarás menos vulnerable y más fuerte emocionalmente. Ya no serás víctima de codependientes y vampiros emocionales. Abraza el cambio, te conviene. Números de suerte: 17, 26, 48.