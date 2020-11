Horóscopo martes 17.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Trabajo y negocio se benefician. Se despierta aún más tu espíritu aventurero. No insistas en aquello que no te dará paz ni felicidad. No hables lo íntimo o secreto de tu vida con seres que no te inspiren una total confianza. Tu familia ocupa un papel importante pero más importante eres tú. Números de suerte: 26, 45, 8.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Nada permanecerá igual. Vivirás más el presente, enterrando el pasado y programándote para un futuro colmado de buena suerte y bendiciones. Acabarás valientemente con todo lo inconcluso de tu vida. Es tiempo de botar y regalar aquello que ya no usas o que tiene fecha vencida. Números de suerte: 37, 4, 13.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Serás la estrella en el frente laboral. Nadie te igualará y muchos te imitarán. La energía planetaria a tu favor te ayudará en aquello que lucía tan difícil de lograr. Nadie cambiará, pero tú sí puedes cambiar para beneficio de muchos. No quieras imponer tu voluntad por capricho. Números de suerte: 6, 31, 28.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Dile si a la vida y celebra todo lo que ocurra en tu existencia. Baila al son que te toquen y no fuerces situaciones que tú sabes pueden causarte problemas. Muchas veces, Cáncer, te conviene fluir y evitar enfrentamientos, en especial con tu pareja. Tú en el fondo estas muy seguro de ti mismo. Números de suerte: 3, 40, 14.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tu profesión te mantendrá ahora muy activo. Actúa verticalmente, transparente y de corazón y recibirás reconocimientos. Demuestra todos tus conocimientos y habilidades. También te darás con personas difíciles que pondrán a prueba tu capacidad de comprensión y tolerancia. Números de suerte: 10, 27, 38.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

El Cosmos te lleva ahora a desintoxicar tu cuerpo, clarificar tu mente y purificar tu alma. Comprenderás que la energía que irradias atrae o aleja a seres compatibles o afines en tu vida, o tal vez maestros que te estarán educando en el arte de vivir, amar, perdonar, pero sobre todo olvidar. Números de suerte: 51, 9, 34.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu imagen y el concepto que tienes de ti mismo cambian haciéndote más magnético y carismático. Tus oportunidades de unirte en amor y amistad con seres especiales, te llegan de todas partes. Se acercan cambios positivos en lo que a dinero e inversiones se refiere. Brillarás como toda una estrella. Números de suerte: 13, 22, 15.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tus facultades extrasensoriales asombrarán a muchos, Escorpio. Todo lo descubrirás y todo lo intuirás. Romperás con adicciones y sentimientos de culpabilidad. Lograrás salir de ideas caducas y de dogmas que te limitaban como ser humano en tu desarrollo espiritual. Números de suerte: 19, 50, 1.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Estarás ahora sumamente creativo, Sagitario. Todo lo artístico te brindará la oportunidad de demostrar toda tu riqueza interior y talento para embellecer el mundo que te ha tocado vivir. La confusión en el amor acaba. Solo quedará a tu lado quien logre brindarte paz y sosiego. Números de suerte: 40, 5, 21.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Saldrás ganando ahora en todo lo que emprendas. Prosperidad y riqueza serán regalos Divinos, pero no te excedas, no te extralimites gastando en caprichos o en lo que no te hace falta. Tu familia será tu apoyo y tu inspiración. Acaba un periodo de pruebas donde has salido victorioso. Números de suerte: 32, 11, 4.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tu salud mental, física y espiritual, al igual que tu labor creativa será lo más importante para ti en estos momentos. Tú decides ahora ser feliz o seguir cargando con baúles de preocupación, rencor y culpabilidades. No permitas que nada del pasado te invalide o te destruya emocionalmente. Números de suerte: 14, 45, 10.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Se impone reducir tu ritmo de vida comprometiéndote menos y dedicándole más tiempo al ser más importante del mundo que lo eres tú mismo. Tus caminos de mayor felicidad serán un nuevo hogar, el amor sin complicaciones, tu labor profesional y tu nueva filosofía de vida. Números de suerte: 8, 33, 21.