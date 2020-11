Horóscopo viernes 20.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Se inicia el fin de semana y te sentirás en libertad para amar, dar, crear, ayudar, inspirar y servir. Harás lo que te hace feliz. Gente bohemia, artistas, revolotearán a tu lado. Coquetearás, conquistarás y te divertirás pero sabrás escoger quien realmente vale la pena en tu vida. Números de suerte: 9, 10, 4.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Despiertas a nuevas y excitantes experiencias. Tienes ante ti ahora un universo deseoso de regalarte todo lo que tu alma anhela y tú sabrás sacar el mejor provecho de todo. No te callarás nada y te atreverás a decir la verdad sin herir susceptibilidades y sin miedo a que te juzguen. Números de suerte: 23, 19, 7.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

La energía planetaria te hará cambiar el rumbo de tu vida y exaltará tu encantadora personalidad. Los golpes y las lecciones recibidas te han fortalecido y no le seguirás jugando el juego a nadie. Ahora estarás más realista. Es momento de despertar de sueños y fantasías. Números de suerte: 38, 29, 43.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tu prioridad es la, pero ahora te enfrentarás a familiares complicados, difíciles y neuróticos. Muchos se recostarán de ti y tratarán de usarte, de manipularte para su conveniencia. Gracias a tus experiencias pasadas, sabrás bregar con estos seres sin que te afecten emocionalmente. Números de suerte: 15, 26, 17.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Oportunidades te caen del cielo para que puedas probar tus talentos especialmente en la rama del arte. Poseerás una magia especial para convertir a enemigos en colaboradores, así como también para embellecer lo feo y triste de tu vida en un nuevo escenario donde tú serás el que sobresalga. Números de suerte: 10, 2, 31.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Controla tu temperamento. No permitas que una tontería te haga explotar y te lleve a perder energías que necesitas para asuntos más productivos. Tu interés en el ocultismo y la magia blanca crece. Descubrirás secretos sobre la vida y la muerte. Tendrás sueños reveladores, anótalos. Números de suerte: 11, 25, 16.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu interés por la astrología científica, los Ángeles, seres de otros planetas, magia o reencarnación crece como nunca antes llevándote a nuevos estados de conciencia. Se te presentan oportunidades para lograr todo lo que te propongas, pero es importante saber con quién te unes o colaboras. Números de suerte: 49, 5, 26.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

La energía planetaria te colmará de nuevos intereses y nuevas aventuras profesionales. El éxito te llegará y tú estarás preparado para todo ya que le darás mayor importancia a tu labor profesional. Valorarás lo que realizas y te harás pagar mejor. Saldrás de deudas que te atormentaron. Números de suerte: 4, 1, 39.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Sentirás que fuerzas invisibles te apoyan a logros mayores. Alégrate por lo que no se realice como tú esperas, ya que lo distinto será lo que te conviene. Todo conspira para que tengas prosperidad, abundancia, salud y amor. Irás lento, pero más seguro de lo que quieres y como conseguirlo. Números de suerte: 18, 33, 14.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Permite que el mundo descubra los tesoros que se encierran en tu corazón. La ley del karma siempre se cumple y según hagas te harán. No engañes, no mientas, no prometas lo que no vas a cumplir. Ten presente que las ambiciones son trampas que tarde o temprano nos destruyen. Números de suerte: 3, 24, 45.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tu suerte en el amor mejora dramáticamente. Un nuevo amor, si estás soltero, arropará tu corazón y te hará vivir momentos inolvidables. Toda relación que comiences ahora promete ser exitosa. Gente positiva, honesta, te dará la mano y caminará contigo por nuevos senderos. Números de suerte: 42, 36, 6.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Trabaja, da el máximo en tu lucha por la vida, pero piensa primero en ti. La Divinidad te quiere saludable, triunfante y feliz. Toma tiempo para calentar tu corazón con alguien especial. Aplica tu psicología natural, tu tacto, carisma e inteligencia para conquistar el corazón de todo el que te interese. Números de suerte: 19, 22, 31.