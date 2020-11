Horóscopo lunes 23.11.2020 - ESTRELLAS DE WALTER MERCADO

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Nada es permanente y todo cambia. Familiares se alejan, se van y otros llegan. No te duermas en viejos laureles. Haz una lista de resoluciones y cúmplelas. Purifica tu cuerpo. Aliméntate sabiamente y sobre todo, ámate mucho. Trabaja en aquello que te brinde satisfacción. Números de suerte: 50, 2, 35.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu comunicación será ahora directa, franca y llegará al corazón de todos por igual. Te sentirás muy orgulloso de poder cumplir con todas tus obligaciones, responsabilidades y salir victorioso. Vas a lograr el sueño de desempeñar la labor que amas y que te engrandece. Números de suerte: 5, 50, 4.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Ahora no tendrás que mutilar tu individualidad para complacer a otros o para mantener la armonía a tu lado. Disfrutarás de la intimidad junto a tus buenos amigos. Te sentirás día a día creando tu futuro. Tu intuición súper desarrollada te guiará como nunca antes. Números de suerte: 22, 8, 41.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Te tomarás tu tiempo al decidir lo realmente valioso. Tu atractivo sexual, tu carisma, no importa la edad que tengas aumentará como nunca antes. Los que se encuentran solos, se les presentará la oportunidad de conquistar corazones pero no decidirán su futuro sentimental a ciegas. Números de suerte: 7, 38, 10.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

La energía planetaria te acerca a las personas correctas, aquellas que pueden unir fuerzas contigo. Se manifiesta en tu vida una expansión total. Nada podrá paralizarte, intimidarte o estancarte. Uniones serias o formales y lo relacionado a asociaciones se exalta favorablemente. Números de suerte: 40, 31, 28.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Te estabilizas ahora en el terreno amoroso, junto a alguien de diferente edad pero sumamente comprensivo y espiritual. Tu sector económico estará libre de toda fuerza limitante. Las lecciones en el manejo de las finanzas ya están aprendidas. Dinero te llegará de manera inesperada. Números de suerte: 18, 9, 2.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Sé sincero al expresar tus intenciones. No te lamentes por lo que no ha llegado a tu vida y enfócate en lo que tienes ahora, en el presente. El mirar hacia atrás para lamentarte no te sirve de nada. Si lo haces, que sea para analizar la situación y aplicar lo aprendido al momento presente. Números de suerte: 15, 6, 20.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Todo cambio de residencia o profesión será como una iniciación hacia un periodo de expansión y mejor suerte. Todo viaje, bien sea por tierra, mar o aire, será divertido y te traerá suerte. Lo que hagas por mejorar tu cuerpo, tu piel, tu cabello dará resultados asombrosos. Números de suerte: 14, 11, 5.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Se caen falsas figuras autoritarias y sales de dogmas caducos y represivos. Te unirás ahora a almas libres como tú, seres artísticos, transgresores, espirituales, humanistas y creativos. La época de las “vacas flacas” acabó por fin y la prosperidad vuelve a reinar en tu vida. Números de suerte: 1, 39, 27.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Servirás de ejemplo a muchos. Te admirarán y te apreciarán por lo que eres y por lo que vales. Todo lo deprimente y negativo acaba para que tomes la rienda de tu vida en tus manos y te orientes por otros derroteros. Vas a estar ahora más organizado, eficiente, productivo y servicial. Números de suerte: 44, 17, 21.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Estarás más rebelde e independiente y buscarás lo verdadero, lo genuino en tu vida. Dependiendo de tu evolución personal, el amor puede ser tu salvación o tu derrota. Cuidado con promesas y deslumbramientos al amar. Necesitarás espacio y libertad para poder amar. Números de suerte: 5, 38, 17.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Lo más raro, lo más inaudito puede ocurrir en tu vida, Piscis. Dile sí a lo que la vida te ofrece; expansión financiera, reconocimiento a tus talentos, mayor estabilidad en tu mundo sentimental y éxitos profesionales. Una figura paternal será muy generosa y protectora para contigo. Números de suerte: 3, 29, 11.